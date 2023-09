Samsung presenta la combo BESPOKE AI Lava & Asciuga all'IFA 2023 di Berlino

In occasione della conferenza tenuta all’IFA 2023 di Berlino, Samsung ha presentato la nuova Combo BESPOKE AI Lava & Asciuga, dotata della tecnologia a pompa di calore Digital Inverter. La nuova Combo ha una capacità di 25Kg per il lavaggio e 13Kg per l’asciugatura ed è dotata di tutte le funzioni smart che garantiscono la massima facilità d’uso.

Si tratta di un elettrodomestico perfetto per chi vuole ottimizzare gli spazi di casa con l’installazione di un solo elettrodomestico che svolga la funzione di lavaggio ed asciugatura. Grazie al suo design lineare e semplice, si fonde armoniosamente con lo spazio interno della casa e con gli altri elettrodomestici e si adatta a tutti i tipi di arredamento.

Presente un display LCD Wide che permette di utilizzarla in maniera intuitiva: una volta accesa è possibile selezionare facilmente il ciclo di lavaggio ed asciugatura, mentre a fine ciclo è possibile visualizzare la reportistica dell’elettrodomestico per essere informati su ciò che è stato fatto.

La funzione AI Wash permette di rilevare il peso, tipologia di tessuto ed il livello di sporco (in base alla torbidità dell’acqua) per ottimizzare la quantità di detergente da utilizzare. La Combo BESPOKE AI Lava & Asciuga inoltre regola costantemente i tempi di ammollo, risciacquo e centrifuga in modo da fornire all’utente il risultato migliore, con rapidità ed efficienza.

Integrata anche una funzione di fuoriuscita dell’aria umida e del calore per favorire l’entrata di aria fresca nel tamburo, mentre lo sportello di carico dei panni si apre automaticamente al termine del ciclo. Samsung ha integrato anche il sistema Heat Exchanger Auto Cleaning che preserva la qualità dell’asciugatura e supporta AI Energey Mode nella funzione SmartThings Energy.