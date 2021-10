Samsung presenta il nuovo corto 'Life Unstoppable: La Casa Delle Sorprese'

Oggi Samsung ha lanciato Life Unstoppable 2021, che quest’anno porta l’esperienza virtuale un passo avanti con un cortometraggio stilizzato, un’esplosione di colore che accompagna gli spettatori all’interno dell’iconica “casa delle sorprese” di Samsung.

Negli ultimi 18 mesi le nostre case sono diventate il centro di molte esperienze, trasformandosi in scuole, in uffici, in palestre e in spazi d’intrattenimento. Con tutto questo tempo trascorso tra le quattro mura domestiche, le case si sono rivelate un po’ troppo strette e per questo in Europa si avverte l’esigenza di un nuovo inizio. Quest’anno l’esperienza Life Unstoppable vuole riaccendere l’ispirazione di chi vuole reinventare la propria abitazione, con prodotti che permettono ai consumatori di ripartire con una vita all’insegna della meraviglia e del divertimento.

“Life Unstoppable: la casa delle sorprese” racconta le storie di una famiglia di personaggi eclettici, in un viaggio all’interno della loro dinamica dimora, per dimostrare come l’ecosistema di dispositivi connessi Samsung contribuisca a dare nuova linfa all’innata creatività e passione di ognuno di loro, per una “Vita Inarrestabile”.

“Life Unstoppable: la casa delle sorprese” è il primo corto di questo genere firmato dal brand, in cui la tecnologia prende vita in modi inediti. L’esperienza conduce in sei diverse stanze della “casa delle sorprese” con vignette interattive, ciascuna dedicata a un gruppo di prodotti Samsung autenticamente connessi che rispondono alla profonda esigenza di accendere nuovi stimoli tra le pareti domestiche: dagli schermi degli smartphone pieghevoli ai TV immersivi e mozzafiato, fino agli elettrodomestici innovativi che rendono gradevoli anche le incombenze meno amate.

“In Samsung sviluppiamo innovazioni che superano le aspettative. Dagli smartphone pieghevoli ai TV che, spenti, si trasformano in opere d’arte, fino alle lavatrici che si occupano dei vestiti in modo più veloce, impiegando meno tempo, detersivo e acqua e ottimizzandone il consumo”, ha dichiarato Benjamin Braun, Chief Marketing Officer di Samsung Europa. “Con la “casa delle sorprese” di Samsung mostriamo come i nostri prodotti connessi portino innovazioni che aiutano le persone a vivere una Vita Inarrestabile.”

I prodotti e i servizi Samsung sono evidenziati nell’immersiva e colorata “casa delle sorprese”, dai portavoce dell’azienda e dall’eccentrica famiglia Unstoppable: il Papà Palestrato, la Mamma Rockstar, Archie il Mago, Evie la Chef Superstar e la Nonna Ex-Wrestler.

Nel corso dell’intera esperienza gli spettatori vengono immersi in una serie di vignette da cui emerge come la gamma 2021 dei prodotti Samsung può ispirare la vita degli Unstoppable:

La modularità quasi magica del frigorifero BESPOKE prende vita quando la cuoca in erba Evie si rende conto di non avere spazio a sufficienza per il banchetto serale, e il fratello mago la stupisce aggiungendo un altro modulo all’unità.

Gli Unstoppable mettono alla prova Samsung Bespoke Jet quando, per preparare il suo dolce, snowing cake, Evie porta scompiglio in cucina. Riuscirà Samsung Bespoke JetTM a gestire la situazione?

La famiglia è catapultata al centro dell’azione dall’elegante proiettore Samsung The Premiere con Soundbar Q800 durante una delle famose serate cinema degli Unstoppable, per un’esperienza assolutamente immersiva che genera risate, lacrime e un’intera gamma di emozioni.

Con il Samsung Odyssey G9 Gaming Monitor, il papà sbaraglia gli avversari guidando la squadra alla vittoria con uno schermo curvo dinamico, che gli permette di eseguire perfettamente i propri piani di battaglia.

Immersa nei suoi momenti musicali preferiti, la mamma danza sullo sfondo di Neo QLED TV con Soundbar Q950, dispositivi che vanno ad aggiungersi agli altri TV QLED immersivi Samsung, The Frame- con le sue cornici personalizzate- e The Serif, nella “casa delle sorprese”. E per non godersi tutto il rock da sola coinvolge nel divertimento alcune delle sue migliori amiche tramite videochiamate con Google Duo sul suo Galaxy Z Flip3 5G.

Con Bespoke AirDresser la mamma può pulire con il vapore la sua amata giacca da rocker per prepararsi ad accogliere un ospite davvero d’eccezione in arrivo in serata.

Bespoke AirDresser è stato appena lanciato a livello globale, con un design personalizzabile e nuove feature smart, come Ai Dry e Ai Control, per personalizzare maggiormente l’esperienza di utilizzo. Bespoke AirDresser è al centro della scena della “casa delle sorprese”, con una selezione di altre innovazioni che includono:

Bespoke Jet , la scopa elettrica senza fili premium disponibile in un nuovo range di colori e stazione per la ricarica e svuotamento automatico

, la scopa elettrica senza fili premium disponibile in un nuovo range di colori e stazione per la ricarica e svuotamento automatico Bespoke Jet Bot, il robot aspirapolvere che identifica gli oggetti e si adatta a innumerevoli superfici per ottimizzare le pulizie. Gli utenti possono monitorare le proprie case tramite live-streaming, mentre il robot, una volta terminate le pulizie svuota automaticamente il contenitore dello sporco grazie alla Clean Station integrata.

I talenti nascosti degli Unstoppable e le ultime novità dell’ecosistema di prodotti Samsung con l’esperienza vivace e immersiva “Life Unstoppable: la casa delle sorprese” sono disponibili al pubblico dal 18 ottobre sul sito web ufficiale di Samsung.