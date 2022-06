Samsung presenta il primo display OLED a 240Hz al mondo per laptop

Mentre tutte le attenzioni del mercato erano rivolte alle novità Apple della WWDC 2022, Samsung Display ha annunciato il primo pannello OLED a 240Hz al mondo per laptop, per cui è già stata avviata la produzione in serie.

Si tratta di un pannello OLED che misura 15,6 pollici di diagonale , con risoluzione QHD ed un rapporto di contrasto di 1.000.000:1, a cui si aggiunge un tempo di risposta di 0,2ms, la certificazione VESA DisplayHDR 600, un’ampia gamma di colori, neri reali e basse emissioni di luce blu.

Lo schermo ha già debuttato sul mercato con l’MSI Raider GE67 HX, il laptop da gaming basato su Windows 11 con CPU Intel Core i9 di 12esima generazione, GPU fino alla GeForce RTX 3080 Ti, fino a 245W di TDP e che è caratterizzato da un sistema di raffreddamento migliore rispetto al modello dello scorso anno.

L’executive vice president di Samsung Display, Jeeho Beek, ha affermato che “il nostro nuovo OLED con frequenza di aggiornamento a 240 Hz soddisfa e supera la domanda dei consumatori che da tempo aspettavano un laptop con un pannello OLED con frequenza di aggiornamento elevata . I chiari vantaggi offerti dai pannelli OLED ad alta frequenza di aggiornamento rispetto agli LCD saranno un punto di svolta per l’industria dei giochi.”