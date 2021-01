Samsung presenta l'Exynos 2100, il chipset del Galaxy S21

Nel corso dell'Unpacked di questo pomeriggio al CES di Las Vegas, Samsung ha presentato il nuovo Exynos 2100, il chipset che troveremo all'interno della lineup Galaxy S21 che sarà svelata il prossimo 14 Gennaio nel corso dell'evento dedicato.

L'Exynos 2100 è a tutti gli effetti il processore di punta per il 2021, ed è stato descritto come il più avanzato mai progettato da Samsung. Con supporto 5G integrato, il chispet è basato sul processo EVU a 5nm, che garantisce un consumo energetico fino al 20% inferiore rispetto ai predecessori con prestazioni del 10% superiori all'Exynos basato sul nodo a 7nm.

Gli ingegneri hanno utilizzato una struttura tri-cluster: l'Exynos 2100 è basato su un core ARM Cortex-X1 in grado di girare fino a 2,9Hz, tre core Cortex-A78 ad alte prestazioni e quattro core Cortex-A55 ad alta efficienza energetica.

Nei test effettuati, l'Exynos 2100 ha parlato di un miglioramento di oltre il 30% nelle prestazioni multi-core.

L'elaborazione grafica è gestita da una GPU ARM Mali-G78, per un miglioramento fino al 40% delle prestazioni grafiche. E' presente anche una nuova NPU tri-core per l'elaborazione dei processi attraverso l'AI. Garantito anche il supporto per l'archiviazione USB 3.1 ed USB 2.1.

A livello fotografico, può supportare fotocamere fino a 200 megapixel con la possibilità di collegare fino a sei sensori. L'Exynos 2100 è anche in grado di elaborare contemporaneamente i dati di quattro sensori.

Fronte 5G, il modem integrato supporta spettri Sub-6Ghz ed mmWave da 2G in su, con velocità massima di downlink fino a 5,1 Gbps sotto i 6 GHz e 7,35 Gbps in mmWave.