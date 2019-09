Samsung presenta l'Exynos 980: il primo chipset mobile con 5G integrato

Samsung, come altri produttori di smartphone e dispositivi mobili, sta puntando massicciamente sul 5G. La nuova piattaforma di connettività sarà centrale nei prossimi anni, e vari marchi si stanno già portando avanti col lavoro. La società coreana però guarda oltre ed ha annunciato il primo SoC della gamma Exynos ad integrare il supporto al 5G.

E' battezzato Exynos 980 ed è un chipset octa core con due core Cortex-A77 da 2,2 GHz e sei Cortex-A55 da 1,8 GHz. Specifiche non certo eclatanti, ed infatti per fare un confronto l'Exynos 9820 arriva fino a 2,73 GHz. La GPU invece è la Mali-G76 MP5, ma l'intera piattaforma è basata sul processo FiNFET ad 8nm.

Tra le altre specifiche troviamo il supporto agli schermi WQHD+ con risoluzione fino a 3360x1440 pixel, un modem 5G NR in grado di offrire una velocità di download massima di 2,55 Gbps e di 1,28 Gbps in upload, a cui si aggiunge un chip LTE Cat.16 5CA con downlink fino ad 1 Gbps ed uplink di Cat.18 2CA di 200 Mbps.

L'Exynos 980 supporta le memorie UFS 2.1 ed eMMC 5.1, e solo i moduli RAM LPDDR4x.

Per quanto riguarda il fronte fotografico, può essere accoppiato a sensori fotografici singoli da 108 megapixel o di 20+20MP in caso di doppia lente. Non si registrano grossi miglioramenti per la registrazione di video, e sugli smartphone dotati dello smartphone sarà possibile acquisire filmati in 4K UHD ad un framerate massimo di 120 fps.

Samsung dovrebbe cominciare la produzione di massa entro la fine dell'anno, con debutto sul mercato previsto per il Q1 2020.

Nella giornata di ieri la società asiatica ha presentato il Galaxy A90 5G, che si aggiunge al top di gamma Galaxy S10 5G.