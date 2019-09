Samsung presenta la fotocamera frontale da 43,7MP con i pixel più piccoli del mercato

Mentre i produttori di smartphone si danno battaglia a suon di megapixel, Samsung va controcorrente ed oggi ha presentato il sensore fotografico frontale da 43,7 megapixel con i pixel più piccoli al mondo. Il chip ha una larghezza inferiore ai 5mm, il che vuol dire che i pixel dell'Isocell Slim GH1 sono larghi appena 0,7micrometri.

Tale dimensioni supera anche il precedente "record", sempre di Samsung, di 0,8 micrometri garantiti dai sensori Samsung da 64 e 108 megapixel. Secondo Yongin Park, "ciò consentirà la creazione di progetti più eleganti e snelli, nonchè esperienze d'imaging eccellenti negli smartphone di domani".

La società coreana ha ovviamente specificato che si tratta di un modulo per i selfie, che andrà a sostituire le attuali fotocamere anteriori presenti sulla maggior parte dei dispositivi. Nell'annuncio il produttore ha sottolineato che la soluzione è indirizzata principalmente ai dispositivi sottili con schermo intero e senza notch.

L'unico problema potrebbe essere rappresentato dal fatto che i pixel così piccoli potrebbero non essere in grado di assorbire molta luce, soprattutto in condizioni di scarsa luminosità e riprese notturne. Il chip ha anche la stabilizzazione elettronica dell'immagine basata sul giroscopio e l'autofocus a rilevamento di fase.

Il GH1 entrerà in produzione in serie entro la fine dell'anno e si aggiunge all'ISOCELL Bright GW1 da 64 megapixel.