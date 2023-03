Samsung presenta Galaxy A54 e Galaxy A34 5G: ecco le new entry della serie Galaxy A

Samsung annuncia oggi i nuovi Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G, i nuovi dispositivi della gamma Galaxy A che permetteranno di girare video stabili e nitidi, e di ottenere una batteria di lunga durata.

Partendo dal Samsung Galaxy A54 5G, troviamo un display Super AMOLED da 6,4 pollici FHD+ con refresh rate di 120Hz, mentre il comparto fotografico è composto da una tripla lente posteriore con sensore principale da 50 megapixel, fotocamera ultra grandangolare da 12 megapixel e per le macro da 5 megapixel. La lente frontale è invece da 32 megapixel. Come processore è presente l’Exynos 1380, accompagnato da 8 gigabyte di RAM e 128 o 256 gigabyte di spazio di archiviazione, espandibile fino ad 1TB con la scheda microSD. La batteria invece è da 5000 mAh.

Il Galaxy A34 5G invece sfoggia un display da 6,6 pollici FHD+ Super AMOLED, anch’esso con refresh rate di 120Hz,mentre il comparto fotografico posteriore è composto da tre lenti con principale da 48 megapixel, ultra grandangolare da 8 megapixel e per le macro da 5 megapixel. La fotocamera frontale invece è da 13 megapixel. In questo caso il processore è il Mediatek MT6877V: nei negozi gli utenti troveranno una variante con 6GB di RAM e 128GB di storage ed una con 8GB di RAM e 256GB di memoria interna, anche in questo caso espandibile tramite microsD. La batteria è da 5000 mAh.

I nuovi smartphone sono accomunati dalla stabilizzazione ottica e digitale dell’immagine, oltre che dal supporto 5G.

Samsung garantisce fino a quattro generazioni di aggiornamenti del sistema operativo Android e cinque anni di aggiornamenti di sicurezza.

Galaxy A54 5G sarà disponibile in quattro colorazioni: Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet e Awesome White. Galaxy A34 5G sarà disponibile in quattro colorazioni: Awesome Lime, Awesome Graphite, Awesome Violet e Awesome Silver.

I due dispositivi saranno disponibili in Italia dalla seconda metà di marzo a partire da 499,90€ per A54 5G, e a partire da 399,90€ per l’A34 5G.