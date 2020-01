Samsung presenta Galaxy Book Flex Alpha: il laptop 2-in-1 QLED economico

Samsung ha annunciato oggi il Galaxy Book Flex Alpha, il nuovo 2-in-1 che va ad affiancare i Galaxy Book Iron e Book Flex svelati lo scorso anno. Il laptop include un display in alluminio QLED da 13,3 pollici Full HD, che può essere usato sia in modalità tablet che laptop.

A ciò, a livello estetico, Samsung ha optato per un design più moderno con angoli morbidi e cornici più piccole. In cambio, però, la società ha dovuto sacrificare alcune funzionalità come il pad di ricarica wireless Qi integrato nel trackpad e la S Pen inclusa nel laptop.

Galaxy Book Flex Alpha sarà basato sui processori Intel di decima generazione, con 8 o 12 GB di ram e 256 o 512GB di memoria di archiviazione SSD. Samsung nel comunicato ha anche precisato che il laptop potrà offrire fino a 17,5 ore di autonomia con una sola carica, e la batteria si potrà ricaricare rapidamente tramite la porta USB-C.

Samsung non ha diffuso alcuna informazioni sulla data di disponibilità, ma ha specificato che potrà essere acquistato negli Stati Uniti nella colorazione Royal Silver nel corso della prima metà del 2020 ad 829,99 Euro. Il laptop però sarà in mostra al CES 2020 di Las Vegas che prenderà il via tra qualche giorno.