Samsung presenta il Galaxy S20 FE: si parte da 669 Euro, con 3 mesi Game Pass gratis

Dopo i leak di Mediaworld di ieri, Samsung nel corso dell'Unpacked di questo pomeriggio ha annunciato il nuovo Galaxy S20 F2 (Fan Edition), una nuova variante del proprio smartphone top di gamma che secondo il colosso coreano "racchiude le funzionalità preferite dai fan Galaxy ad un prezzo accessibile".

La scheda tecnica è composta da uno schermo Infinity-O da 6,5 pollici FHD+ Super AMOLED con refresh rate di 120Hz, densità di 407ppi, risoluzione di 1080x2400 pixel e certificatione HDR+.

Menzione particolare la merita il comparto fotografico, su cui si è soffermata la compagnia asiatica. Sulla scocca posteriore troviamo una tripla fotocamera con lente principale ultra-grandangolare da 12 megapixel, un obiettivo grandangolare da 12 megapixel con stabilizzazione ottica dell'immagine e Dual Pixel AF ed un teleobiettivo da 8 megapixel. E' presente lo Space Zoom, che garantisce uno zoom ottico a 3x, uno zoom con Super Risoluzione (ottico + digitale) fino a 30x e stabilizzazione ottica dell'immagine. Sullo schermo troviamo una Selfie Camera da 32 megapixel, con apertura f/2.2, invece.

Per quanto riguarda i processori, sul mercato arriveranno due varianti: il Galaxy S20 FE 5G sarà basato sul Qualcomm Snapdragon 865 5G octa-core, mentre il modello "liscio" sfrutterà l'Exynos 990.

A livello di memoria interna, gli utenti troveranno 6 gigabyte di RAM LPDDR5 con 128 gigabyte di archiviazione interna, espandibile fino ad 1 terabyte attraverso lo slot microSD.

La batteria invece è da 4.500 mAh, con supporto alla ricarica rapida con cavo e wireless 2.0. Presente anche un sensore ottico per le impronte digitali, che insieme al PIN, la password ed il riconoscimento del volto garantisce un'elevata sicurezza,

Il dispositivo ha anche ottenuto la certificazione IP68 per la resistenza all'acqua, che permette di immergerlo in un massimo di 1,5 metri di acqua dolce per massimo 30 minuti.

Il Galaxy S20 sarà disponibile sul sito web di samsung, nei negozi fisici ed online dal 2 Ottobre al prezzo di 669 Euro per la variante 4G. Coloro che invece intendono acquistare il modello 5G dovranno pagare 769 Euro e potranno acquistarlo solo sul sito di samsung e su Amazon. A disposizione ci saranno sei colorazioni: Cloud Navy, Cloud Red, Cloud Lavender, Cloud Mint, Cloud White e Cloud Orange.

Come bonus di preordine, per coloro che prenoteranno il Galaxy S20 F1 dal 23 Settembre al 1 Ottobre su Samsung.com, potranno scegliere di ricevere in omaggio o il Galaxy Fit 2 oppure tre mesi di abbonamento Xbox Game Pass Ultimate con Game Controller dedicato.