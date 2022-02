Samsung presenta Galaxy S22 Ultra: lo smartphone che combina Note ed S, con S Pen

Poco dopo la presentazione dei nuovi Samsung Galaxy S22 e Galaxy S22+, il colosso coreano ha svelato anche il Galaxy S22 Ultra, il modello ultratop della linea che come affermato dalla società “fonde le migliori caratteristiche delle Serie Note ed S”.

Tra le novità assolute della linea troviamo la S Pen, che è stata il fulcro dell’esperienza degli apprezzati Galaxy Note. Quella presente nel Galaxy S22 Ultra è la S Pen più veloce e reattiva mai realizzata da Samsung, e con il 70% in meno di latenza permette di scrivere e disegnare in modo più naturale sullo schermo dell’S22 Ultra da 6,8 pollici Edge QHD+ Dynamic AMOLED 2X con refresh rate di 120Hz, 240Hz di Touch Smpling Rate in modalità gioco e luminosità di picco di 1750 nit. Presente anche la tecnologia Vision Booster che permette allo schermo del Galaxy S22 Ultra di regolare in maniera intelligente la luminosità durante il giorno per assicurare una migliore visione dei contenuti.

Il comparto fotografico è composto una fotocamera grandangolare da 108 megapixel, accompagnata da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel con FOV di 120 gradi, teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 3x ed un secondo teleobiettivo da 10 megapixel con zoom ottico 10x. Presente anche lo Space Zoom 100X che include uno zoom ottico 10x ed uno zoom digitale 100X con tecnologia AI Super Resolution. Sulla scocca frontale, invece, la fotocamera è da 40 megapixel.

Sotto la scocca troviamo un processore da 4nm con elaborazione AI e ML evoluta. Garantito anche il supporto al WiFi 6E, fino a due volte più veloce del WiFi 6 e che garantisce prestazioni più scattanti su tutele app. Samsung spiega anche il Galaxy S22 Ultra rappresenta il look and feel più premium di Samsung, con vetro pregiato e finitura opaca completata dai bordi squadrati tipici dei Galaxy Note.

Galaxy S22 Ultra sarà disponibile in vendita su Samsung.com e nei negozi fisici e online in quattro colorazioni: Phantom Black, Phantom White, Green e Burgundy.