Samsung presenta Galaxy Watch6 e Watch6 Classic, i nuovi smartwatch della gamma

Nel corso dell’evento Unpacked del 26 Luglio 2023, Samsung ha presentato anche i nuovi Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic, i nuovi smartwatch della gamma Galaxy progettati per accompagnare gli utenti nel corso di tutta la giornata ed in grado di offrire consigli personalizzati per tenere monitorato lo stato di salute.

Samsung infatti spiega che la serie offre informazioni significative per stimolare un cambiamento positivo e costante nelle abitudini dagli utenti con una serie di input motivazionali e consigli su misura facili da mettere in pratica. Gli indossabili infatti sono in grado di fornire all’utente una valutazione della qualità del sonno notturno per offrire un’analisi approfondita dei Fattori di Punteggio del Sonno, vale a dire durata totale, cicli, ora del risveglio e grado di recupero fisico e mentale. A ciò si aggiunge una maggiore personalizzazione delle Notifiche del Sonno sviluppate in colalborazione con la National Sleep Foundation. Lo smartwatch può anche tracciare la regolarità del sonno mostrando i ritmi sonno-veglia.

Ottimizzata anche la Guida del Sonno, che permette all’utente di mettere a frutto i consigli ricevuti grazie ad istruzioni, consigli e promemoria personalizzati.



Non mancano le funzionalità legate al fitness, tra cui citiamo la Composizione Corporea che raccogliere misurazioni fondamentali come il metabolismo basale, la percentuale di muscolo scheletrico, acqua e grasso corporeo.

Presenti anche le zone di frequenza cardiaca personalizzate per analizzare le capacità fisiche individuali ed impostare cinque livelli ottimali di intentisà di corsa. Alle oltre 100 modalità sportive si aggiunge anche la Corsa Pista che registra le sessioni su circuito.

Watch6 è anche in grado di monitorare la pressione sanguigna ed effettuare l’elettrocardiogramma, ma può anche mostrare le notifiche di ritmo cardiaco irregolare, tracciare il ciclo mestruale e rilevare le cadute.



Il display più grande del 20% rispetto al modello precedente ed è condito da una ghiera girevole più sottile del 15%. Presenti anche nuovi quadranti di tendenza, e cinturini che si cambiano con un click. La batteria è più potente e con un consumo ridotto.

Il Galaxy Watch6 è etichettato come un dispositivo per tutti i giorni con design moderno e minimalista, mentre la versione Classic è caratterizzata da una ghiera girevole.



I due dispositivi sono disponibili da oggi 26 Luglio ai seguenti prezzi e configurazioni.

Galaxy Watch6 Classic:

versione Bluetooth 43 mm a 419€

versione LTE 43 mm a 469€

versione Bluetooth 47 mm a 449€

versione LTE 47 mm a 499€

Galaxy Watch6:

versione Bluetooth 40 mm a 319€

versione LTE 40 mm a 369€

versione Bluetooth 44 mm a 349€

versione LTE 44 mm a 399€

Galaxy Watch6 e Galaxy Watch6 Classic saranno disponibili in preordine in Italia con una promozione speciale valida a partire da oggi 26 luglio. Coloro che acquisteranno un Galaxy Watch6/Galaxy Watch6 Classic entro il 10 agosto, potranno ricevere in regalo un Cinturino Fabric Band e un Super Fast Wireless Charger Duo.