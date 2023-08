Samsung presenta al GamesCom 2023 il monitor Odyssey Neo G9 da 57'

In occasione del GamesCom 2023 in corso in questi giorni a Colonia, Samsung ha presentato due interessanti novità per la serie di monitor Odyssey: l’Odyssey Neo G9 da 57 pollici e l’Odyssey Ark da 55 pollici.

L’Odyssey Neo G9 da 57 pollici è progettato per offrire esperienze visive rivoluzionare per i giocatori che intendono migliorare le prestazioni durante le sessioni di gaming, ed è dotato di una curvatura 1000R, ampia come quella dei due monitor UHD da 32 pollici. Presente anche la tecnologia Quantum Matrix che alimenta l’illuminazione Quantum Mini LED di Samsung ed offre zone d’oscuramento più limitate e discrete. Il risultato è un monitor in grado di offrire una migliore distinzione tra aree chiare e scure, con contrasto netto e minore blooming. Il monitor sfrutta anche l’illuminazione LED Quantum Mini combinandola con VESA Display HDR 1000 ed una luminosità di picco di 1000 nits. Il refresh rate è di 240Hz ed il tempo di risposta di 1ms (GTG), ed ovviamente è garantita la compatibilità con la tecnologia AMD FreeSync Premium Pro. Il comparto connettività è composto da un ingresso DisplayPort 2.1 certificato VESA, ma anche dall’HDMI ed un hub USB.



Samsung ha anche presentato l’Odyssey Ark 55” ottimizzato: il primo monitor da gaming curvo è infatti stato ottimizzato con nuove funzioni progettate per offrire un’esperienza di gaming ancora migliore. La frequenza di aggiornamento di 165Hz, mentre tra le caratteristiche implementate troviamo il nuovo Samsung Multi View che permette di vedere fino a 4 schermate contemporaneamente, ma anche la funzione KVM Switch. Odyssey Neo G9 57" sarà disponibile per il pre-ordine alla Gamescom 2023, con orari di lancio variabili a seconda del paese di riferimento.



"Il mondo dei videogiochi è in continua evoluzione. La tecnologia dei monitor più recenti è fondamentale per i gamers per aprire nuove porte all'avventura e dare il meglio di sé. Con i nuovissimi monitor Odyssey, Samsung si impegna ad essere leader nel settore dei monitor gaming, in modo da consentire il massimo livello di coinvolgimento e per creare nuove esperienze per i giocatori di tutto il mondo", ha dichiarato Hoon Chung, Executive Vice President del Visual Display Business di Samsung Electronics. "Gamescom è un luogo in cui si discute del futuro del gaming. Non possiamo immaginare un posto migliore per presentare il futuro dei monitor".

Per i lettori di Everyeye, Samsung propone il codice sconto "EVERY10" che dà diritto al 10% di sconto sul prezzo dell'Odyssey Neo G9 da 57 pollici.