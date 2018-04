Samsung presenta gli schermi Onyx da 408 pollici 4K per cinema

Samsung nella giornata di ieri ha annunciato la nuova linea di schermi 4K LED, battezzata Onyx, indirizzata principalmente ai cinema in quanto è in grado di garantire una qualità dei neri superiori. Lo schermo, che ha una diagonale di 408 pollici, ha una risoluzione di 4096x2160pixel, ed offre immagini più nitide e neri più profondi rispetto al 2K.

Gli Onyx sono anche in grado di mostrare correttamente immagini in 2K, 4K, 3D ed HDR, tutti formati ampiamente supportati.

Rispetto a quelli standard, i pannelli LED Onyx sfruttano il fatto che non utilizzano la tecnologia di proiezione standard su cui fanno affidamento da sempre i cinema: Samsung l'ha definito "un gigantesco schermo per televisioni in 4K montato nel muro di un cinema", ed ha sottolineato che è progettato appositamente per le sale con posti a sedere e sistema audio JBL, ma è anche stato studiato per massimizzare la visualizzazione di contenuti oltre che l'esperienza audio. A differenza dei pannelli a proiezione, gli Onyx offrono un'ottima resa anche in condizione di luce parziale, il che secondo Samsung li rende una valida opzione anche per eventi ed esperienze teatrali, ma anche per e-sport, in quanto gli spettatori non hanno bisogno di sedersi completamente in un posto buio.

Nell'evento di presentazione, Samsung ha mostrato Ready Player One su uno schermo Onyx, ma non ha annunciato i prezzi precisi. Il colosso asiatico ha però fornito delle stime: i pannelli costeranno tra 500.000 ed 800.000 Dollari, a seconda delle esigenze dei proprietari dei cinema.

Si tratta ovviamente di un prezzo nettamente più alto rispetto ai pannelli tipici dei cinema, come evidenziato anche dall'Hollywood Reporter. La compagnia attualmente ne ha già montati due in Corea del Sud, uno in Svizzera ed altri due in Cina, ed avrebbe intenzione di montarne dieci in tutto il mondo entro l'estate e trenta entro la fine dell'anno.

Samsung, inoltre, avrebbe intenzione di presentare uno schermo LED 4K da 552 pollici entro la fine dell'anno, sempre della linea Onyx, che gli permetterà di competere con i sistemi di protezione a laser tradizionali.