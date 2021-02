Samsung presenta HBM-PIM, il nuovo tipo di memoria che lavora anche come CPU

Samsung ha annunciato in data odierna di avere sviluppato un nuovo tipo di memoria HBM2 dotata di processore AI integrato, in grado di eseguire anche operazioni normalmente associate a processori, chip grafici, ASIC o FPGA: questi nuovi chip sono detti HBM-PIM (processing-in-memory) e sono i primi al mondo di questo genere.

Il modo più banale per spiegare di cosa si tratta a chi non ha un ottimo rapporto con la tecnologia è il seguente: prendete un’unità di elaborazione come quelle citate prima e unitela alla memoria RAM nello stesso chip, così da svolgere più operazioni con i dati a disposizione. Questo è HBM-PIM.

Ma veniamo agli aspetti più tecnici, così da analizzare nel dettaglio l’importanza di questo prodotto. Il sistema AI in dotazione a questi banchi di memoria è stato progettato appositamente per alleggerire il carico dovuto allo spostamento dei dati analizzati tra le unità di elaborazione e la memoria, garantendo così una potenza di elaborazione di 1,2 TFLOPS per chip e riducendo il consumo energetico complessivo del sistema del 71%, proprio in quanto non c’è bisogno di spostare i dati da HBM-PIM ad altre unità. Inoltre, utilizzare PIM per il machine learning aumenta le prestazioni del sistema del doppio.

Per quanto questo chip rimanga, come detto dal vicepresidente della divisione Memory Product Planning di casa Samsung Electronics, Kwangil Park, “la prima soluzione PIM programmabile del settore su misura per diversi carichi di lavoro basati sull'intelligenza artificiale”, ci sono anche dei contro oltre ai pro: in particolare, HBM-PIM occupa lo spazio normalmente preso dai banchi di memoria, riducendo così la capacità totale. Inoltre, servirà tempo prima di vedere questo prodotto giungere sul mercato sebbene il time-to-market rimanga particolarmente basso, anche perché Samsung intende puntare maggiormente sul settore di data center e sistemi HPC.

Tra gli altri grandi prodotti attesi per il lancio sul mercato appaiono poi il primo SoC Exynos con GPU AMD e la prima gamma di smartphone con schermo arrotolabile o espandibile.