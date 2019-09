Samsung presenta all'IFA il TV QLED 8K da 55 pollici

Nel corso della conferenza in corso all'IFA di Berlino, Samsung ha annunciato il nuovo televisore QLED 8K da 55 pollici, che si aggiunge ai modelli da 65, 75, 82 ed 85 pollici. Di fatti, si tratta della TV 8K più piccola presentata dall'azienda coreana fino ad ora.

A livello tecnico è presente lo stesso processore Quantum AI incluso negli altri modelli, con supporto all'HDR10+. Come avvenuto in passato, il televisore può riconoscere e migliorare i contenuti a bassa risoluzione portandoli in 8K.

Samsung ha anche annunciato che l'inizio della commercializzazione del televisore QLED 8K da 55 pollici è fissato per Settembre, ad un costo di 2.499 Dollari. L'acquisto potrà essere effettuato direttamente sul sito web ufficiale, che proporrà 1.000 Dollari di sconto rispetto ai 3.499 Dollari di listino. I dirigenti hanno sottolineato che il televisore sarà disponibile in oltre cinquanta paesi a livello mondiale, ma al momento non sono arrivate informazioni in merito ad un eventuale arrivo in Italia.

Vi terremo aggiornati non appena arriveranno ulteriori novità, ma l'IFA di quest'anno sembra essere quello che spalancherà definitivamente le porte all'era dell'8K, nonostante la mancanza di contenuti nativi. A quest'ultimo problema i produttori hanno fatto fronte includendo nei propri prodotti delle tecnologie di upscaling. Fateci sapere cosa ne pensate.