Samsung presenta ISOCELL Vizion 33D, il suo nuovo sensore 3D ToF

Già a settembre avevamo iniziato a parlare del nuovo sensore 3D ToF ISOCELL Vizion prodotto da Samsung Electronics, allora visibile soltanto nei brevetti pubblicati sul sito del EUIPO (European Union Intellectual Property Office). Di recente, però, l’azienda lo ha ufficialmente presentato con un nome leggermente diverso: ISOCELL Vizion 33D.

Questo sensore, come scritto dalla compagnia stessa sulla pagina del loro sito ad esso dedicata, è in gradi di fornire dati precisi sulla distanza dal dispositivo all’oggetto inquadrato, tracciandolo anche in rapido movimento ai fini di una messa a fuoco automatica e un video bokeh più veloci. ISOCELL Vizion 33D produce mappe di profondità con risoluzione pari a 640x480 pixel, ed è in grado di misurare distanze comprese dai 0.2 ai 5 metri con risoluzione di 10-12 bit; inoltre, può anche arrivare fino a 120fps per il tracking a bassa latenza.

Non mancano poi altre feature come la tecnologia Deep Trench Isolation per aiutare il sensore a separare in maniera netta ed evidente il soggetto dallo sfondo; ancora, Vizion 33D può essere utilizzato per il Face ID, così da proteggere tutte le app utilizzate per pagare da smartphone ma anche lo sblocco del telefono, dato che il sensore sarà presente sia accanto alla fotocamera anteriore che quella posteriore. Ovviamente può essere usato come assistenza per l’autofocus o anche per rendering di video bokeh e giochi AR, richiedendo rispettivamente 200 mW e 400 mW di potenza.

ISOCELL Vizion 33D potrebbe fare la sua prima apparizione, almeno secondo le ultime indiscrezioni, nei nuovi dispositivi come la serie top di gamma Samsung Galaxy S21, attesa per il possibile lancio del 29 gennaio 2021.