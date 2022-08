Samsung presenta la lineup Odyssey alla Gamescom 2022, tra cui l'Odyssey Ark

In occasione della Gamescom 2022, Samsung ha presentato l’ultima gamma di monitor da gioco, tra cui l’innovativo Odyssey Ark ed Odyssey G70B e G65B. Il focus principale è l’Odyssey Ark, il primo display da gaming curvo 1000R da 55 pollici al mondo con refresh rate di 165Hz.

Odyssey Ark offre anche un tempo di risposta di 1ms, e la nuova modalità Cockpit. La curvatura offre una visione immersiva che coinvolge la visione periferica dell’utente, mentre la modalità Cockpit ottimizzal’ambiente dello schermo con le funzionalità HAS, inclinazione e rotazione. A ciò si aggiunge la tecnologia Quantum Matrix, alimentata dal Quantum Mini LED che consente un controllo ultra fine e preciso dei LED. La nuova elaborazione a 14 bit è invece arricchita da 16.384 livelli di nero ed un rapporto di contrasto statico di un milione di unità. Samsung ha puntato anche sul comparto audio, con quattro altoparlanti ad ogni angolo e due woofer centrali, che si traducono in un canale 2.2.2 da 60W con le note a 45Hz più basse d qualsiasi altro schermo o soundbar da gioco. Il refresh rate invece è di 165Hz, a cui si aggiunge un tempo di risposta di 1ms con AMD FreeSync Premium Pro.

“Come il più grande evento di gaming al mondo, Gamescom rappresenta un’opportunità per Samsung di mostrare le nostre ultime innovazioni di gaming, offrendo l’incredibile futuro del gaming alle community di giocatori di tutto il mondo”, ha dichiarato Hyesung Ha, Executive Vice President di Visual Display Business di Samsung Electronics. “Lo straordinario Odyssey Ark e i nuovi super smart G70B e G65B rafforzano la nostra esperienza e aprono un nuovo mondo di possibilità grazie a questi display da gioco”.

In occasione della conferenza, Samsung ha anche presentato i monitor da gioco Odyssey G70B e G65B: si tratta dei primi modelli dotati della Piattaforma Smart e Samsung Gaming Hub integrati. Entrambi i monitor offrono la possibilità di creare un ambiente home office anche senza PC. I monitor sono in grado di collegarsi a vari dispositivi e servizi IT e gli utenti possono connettersi in modalità wireless a PC Windows o Mac. Presente anche un microfono Far Field Voice ad alta sensibilità, che permette agli utenti di controllare il device con assistenti vocali come Bixby ed Alexa, mentre l’Always On Voice consente agli utenti di interagire con Bixby anche quando il monitor è spento.

Il G70B è disponibile nei tagli da 28 e 32 pollici, con frequenza di aggiornamento di 144Hz e tempo di risposta di 1ms. Il monitor è potenziato anche dall’NVIDIA G-SYNC e l’AMD FreeSync Premium Pro.

Il G65B invece arriverà nelle dimensioni da 27 e 32 pollici e dispone di una frequenza di aggiornamento di 240Hz e tempo di risposta di 1ms. Il display, curvo QHD 1000R, è dotato di FreeSync Premium Pro.

Odyssey Ark di Samsung è ora disponibile per il preordine a livello globale, mentre i modelli G70B e G65B saranno disponibili a livello globale a partire dal quarto trimestre.