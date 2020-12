Samsung presenta la modalità HDR10+ Adaptive per le sue nuove Smart TV

Abbiamo approfondito per voi TizenOS, il sistema operativo per le Smart TV Samsung, e le sue potenzialità per riuscire a utilizzarlo al meglio. L'anno non è ancora finito eppure le novità non smettono di emergere, anche per quanto riguarda le TV di nuova generazione.

La notizia delle ultime ore è che Samsung si prepara a lanciare la sua nuova serie di Smart TV con un'interessantissima funzione che riguarda l'HDR.

Molti di noi infatti non hanno una vera e propria stanza dedicata al cinema, motivo per cui ci saranno una moltitudine di variabili in grado di influenzare la qualità dell'immagine, tra cui l'illuminazione esterna. Proprio col proposito di migliorare l'esperienza utente in condizioni di luce variabili, Samsung ha annunciato con un comunicato stampa la funzione HDR10+ Adaptive che sarà presente sulle TV di prossima generazione.

Si tratta di una feature in grado di calibrare l'High Dynamic Range in risposta all'illuminazione ambientale.

Citando il comunicato "La funzione HDR10+ Adaptive supporta l'ottimizzazione dinamica scena per scena, seguendo le linee guida di HDR10+ LLC, e ora può adattarsi a qualsiasi condizione di illuminazione della stanza, migliorando ulteriormente l'esperienza HDR. Questa funzione utilizza il sensore di illuminazione della TV e garantisce che lo schermo riproduca il contenuto senza alcuna perdita di dettagli o contrasto". Samsung chiarisce che HDR+ Adaptive sarà pienamente compatibile con la modalità Filmmaker Mode.

La nuova funzionalità sarà presumibilmente presente su tutta la linea QLED del prossimo anno ma a questo punto non vediamo davvero l'ora di saperne di più al CES 2021.