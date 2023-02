Samsung presenta nuovo modem 5G per comunicazione tra smartphone e satellite

Da quando Apple ha introdotto la connettività satellitare su iPhone 14, sempre più colossi della telefonia mobile stanno correndo per portare una tecnologia simile sugli smartphone Android. Tra tutti, Samsung è l’ultimo ad avere introdotto una soluzione proprietaria per il collegamento dei dispositivi mobili ai satelliti.

Neanche il tempo di trattare la tecnologia satellitare firmata MediaTek che il titano sudcoreano controbatte con un suo modem 5G Exynos con supporto alla messaggistica a due vie e alla condivisione di immagini e video in alta definizione mediante satellite. La comunicazione diretta bi-direzionale diventerà possibile quindi grazie agli standard 5G NTN, affinché i telefoni possano usare satelliti in orbita bassa dove il segnale non è normalmente disponibile.

La fase di sviluppo e simulazione è avvenuta usando il modem Exynos 5300, già utilizzato oggi sui chip Tensor G2 di casa Google, e i risultati sono positivi: la previsione della posizione dei satelliti avviene con estrema precisione e il funzionamento avviene senza troppi intoppi.

Di conseguenza, possiamo aspettarci che la linea Samsung Galaxy S24 supporti la connettività satellitare esattamente come iPhone 14 e, chissà, magari lo stesso modem arriverà su dispositivi della linea Galaxy Z e Galaxy A. Su Samsung Galaxy S23 il supporto non viene garantito al momento, ma presentano l’hardware necessario per supportare la tecnologia una volta che le infrastrutture risulteranno pronte.