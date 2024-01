Samsung presenta i monitor QD-OLED 2024 con refresh rate fino a 360Hz, anche piatti

Nelle stesse ore in cui Samsung ha confermato l’evento Unpacked 2024 di presentazione dei Galaxy S24, ha anche tolto il velo dalla nuova gamma di monitor QD-OLED, che arriveranno nei negozi nel corso dei prossimi mesi.

Complessivamente, la gamma sarà composta dall’Odyssey OLED G9 G95SD da 49 pollici ultrawide curvo con risoluzione di 5120x1440 pixel ed aspect ratio di 32:9, ma anche l’Odyssey OLED G8 G80SD piatto da 32 pollici con risoluzione di 3840x2160 pixel e l’Odyssey OLED G6 G60SD da 27 pollici con risoluzione di 2560x1440 pixel.

Interessante notare come i G9 e G8 da 49 e 32 pollici siano i primi monitor QD-OLED piatti di Samsung, ed entrambi adottano l’aspect ratio di 16:9. Entrambi supportano un refresh rate fino a 240Hz per i giochi nei formati da 49 pollici, mentre il G6 da 27 pollici supporta fino a 360Hz.

Le specifiche complete non sono note, ma Samsung ha confermato che i tre nuovi monitor sono dotati di due porte HDMI 2.1 ed una DisplayPort 1.4, a cui si aggiunge un hub USB. Presente su tutti e tre i modelli un rivestimento antiriflesso ed il supporto al VRR, oltre che l’AMD FreeSync Premium Pro per i giochi.

A livello software troviamo Tizen come sistema operativo, che supporta varie app. Incluso anche il Gaming Hub e SmartThings che è in grado di connettersi ai dispositivi Matter. Samsung ha anche confermato la presenza di Core Lightning+, che ricrea un sistema d’illuminazione in stile Ambilight.

Nessuna informazione, almeno al momento, nè sulla data di disponibilità tanto meno sui prezzi.