Samsung presenta Music Frame: l'altoparlante musicale che sembra un quadro

Fino ad ora, Samsung ha utilizzato il marchio Frame per il TV. Nel corso degli anni infatti siamo stati abituati agli eleganti televisori che si fondono perfettamente con la casa grazie alle cornici personalizzabili, lo schermo opaco e l’enorme collezione di opere d’arte che appaiono su di esso quando è inattivo.

In occasione del CES 2024 di Las Vegas, Samsung ha presentato il Music Frame. Non si tratta di un televisore, ma di un altoparlante musicale che ha le sembianze di un quadro, con la differenza che però può riprodurre tracce sonore. Sostanzialmente quindi siamo di fronte ad un quadro sonoro, con una stampa fisica personalizzabile dagli utenti.

Nel comunicato, il produttore osserva che “questo altoparlante personalizzabile si fonde perfettamente con l'ambiente circostante mimetizzandosi come una moderna cornice che può mostrare opere d'arte o fotografie. È dotato di woofer integrati insieme a un'elaborazione audio intelligente per un'esperienza audio premium. Utilizzando la tecnologia Q-Symphony, offre un suono surround se abbinato a TV e soundbar Samsung 2024 o può funzionare come altoparlante wireless autonomo”.

Nessuna informazione sui possibili prezzi, tanto meno sulla possibile data di lancio ed arrivo in Italia. Ovviamente vi aggiorneremo appena emergeranno ulteriori dettagli.

In occasione del CES 2024, Samsung ha anche presentato il primo schermo MicroLED trasparente.

(Photo credits: The Verge)