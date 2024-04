Samsung presenta Newfound Equilibrium al Fuorisalone 2024 di Milano

Samsung in occasione della Design Week di Milano, che prenderà il via domani 16 Aprile 2034, ha presentato la nuova vision Newfound Equilibrium. Vediamo di cosa si tratta.

Di seguito il comunicato ufficiale di Samsung.

In occasione della Design Week a Milano, dal 16 al 21 aprile Samsung presenta Newfound Equilibrium, una visione ispiratrice di un futuro migliore che comprende l’equilibrio tra l’essere umano e la tecnologia. Newfound Equilibrium prenderà vita presso Le Cavallerizze (via Olona 6 bis, 20123 Milano).

In un mondo in rapida evoluzione e qualche volta travolgente, questo equilibrio non consiste nel sostituire l’uno con l’altro. Al contrario, questo crea una sinergia in cui entrambi possano coesistere e completarsi a vicenda, connettendo la realtà con il regno digitale.

Per raggiungere l’equilibrio Samsung si concentra sull’essenziale. Ciò significa offrire esperienze autentiche nel modo più semplice e intuitivo, rimanendo fedeli all’obiettivo intrinseco di risolvere problemi reali e migliorare i risultati.

Samsung raggiunge l’essenziale attraverso l’innovazione e l’armonia. Si tratta di un processo olistico che pone il benessere degli esseri umani e di ciò che li circonda al centro dell’impegno di Samsung, poiché questa è l’unica strada possibile da percorrere.

Il viaggio di Samsung è iniziato tanto tempo fa. Ora è il momento di realizzare un mondo in cui i sogni infiniti aprano la strada al futuro positivo che tutti desideriamo.

Su SanDisk 128GB Ultra scheda microSDXC adattatore SD fino a 140 è uno dei più venduti di oggi.