Samsung presenta la nuova scopa elettrica senza fili Jet e la Clean Station

Samsung amplia ancora la propria offerta nell’ambito dell’aspirazione domestica, presentando la nuova scopa elettrica senza fili Jet e la rivoluzionaria Clean Station.

Samsung Clean Station è la nuova, straordinaria soluzione per lo smaltimento della polvere e dello sporco domestico. Grazie alla sua forza aspirante, svuota rapidamente il contenitore della scopa elettrica, intrappolando il 99,999% degli allergeni e delle polveri sottili ed evitando la dispersione della polvere nell’ambiente circostante. Un’autentica rivoluzione per le persone che non vogliono o non possono venire a contatto con la polvere. Clean Station è compatibile con tutta la gamma Samsung Jet™, per garantire un processo di pulizia igienico dall’inizio alla fine.

Il Sistema di filtraggio HEPA a 5 livelli di Samsung Jet è emblematico dell’attenzione di Samsung al benessere dei propri consumatori: certificato dalla British Allergy Foundation (BAF), questo filtro ad altissime prestazioni cattura il 99,999% di polveri , e allergeni che normalmente sfuggono agli aspirapolveri tradizionali. Il contenitore per la polvere e il sistema di pulizia EZ clean sono altre due delle caratteristiche chiave per garantire igiene e comodità di manutenzione per queste scope ricaricabili, dato che si tratta di elementi completamente lavabili. Finalmente una risposta alla crescente richiesta di strumenti per minimizzare i problemi di chi soffre di allergie!

La potenza di aspirazione di 200W si ottiene attraverso il motore Digital Inverter, che ottimizza il getto d’aria mantenendo un alto livello di efficienza energetica, e il Sistema Jet Cyclone che, grazie ai suoi 27 ingressi, permette all’aria di seguire un percorso rapido che intrappola le particelle di sporco e polvere aspirate separandole dall’aria che viene rimessa in circolazione nell’ambiente.

Samsung Jet non è solo potente: grazie alla batteria removibile a lunga durata, che assicura la massima potenza per un’ora , oggi si possono affrontare anche spazi di grandi dimensioni senza paura di lasciare il lavoro a metà. Samsung Jet ha in dotazione numerosi accessori e spazzole che assicurano soluzioni di pulizia adatte a vari stili di vita, abitudini e tipologie di pavimento. La scopa si trasforma grazie all’accessorio Lavapavimenti (incluso nel modello top di gamma, acquistabile a parte per gli altri). L’accessorio, che può essere utilizzato con dei panni umidificati o dei panni in microfibra riutilizzabili, permette di lucidare superfici delicate come il parquet e lavare le superfici dure.

In più il display digitale integrato mostra il livello di potenza utilizzato e avvisa in caso di problemi o blocchi delle spazzole, per mantenere l'aspirapolvere sempre in condizioni ottimali.

La stazione di ricarica 2 in 1 delle nuove Samsung Jet si adatta a qualunque spazio o necessità: può essere montata a parete per riporre e ricaricare l'aspirapolvere in verticale, o può essere collocata in orizzontale su una mensola. La praticità non finisce qui: il design leggero di Samsung Jet™ garantisce la massima fruibilità riducendo lo sforzo sui polsi. La versione Jet 75 pesa solo 1,66 kg, mentre la versione Jet 70 pesa solo 1,48 kg - rispettivamente il 12% e il 21% più leggere degli aspirapolvere tradizionali.

Svuotare il contenitore dell’aspirapolvere non è mai stato così facile e igienico. Grazie a Clean Station lo sporco raccolto viene automaticamente aspirato all’interno della camera di raccolta evitando la dispersione delle impurità nell’ambiente. La soluzione perfetta anche per chi soffre di allergie, in quanto non c’è alcun contatto con polveri e allergeni. Clean Station è dotata di una struttura ermetica, testata dagli Underwriters Laboratories, che impedisce alla polvere di fuoriuscire e riduce di 400 volte la dispersione di micro-particelle di sporco nell’aria . Anche Clean Station, come la linea di scope elettriche JetTM è dotata di un avanzato sistema di filtraggio a HEPA 5 livelli che intrappola il 99,999% degli allergeni e delle polveri sottili. Il dispositivo utilizza anche la tecnologia Air Pulse, che, alternando getti d’aria in uscita ad aspirazione, riesce a rimuovere anche lo sporco più ostinato dal contenitore e dal filtro, garantendo così una manutenzione più semplice e allungando la vita del prodotto. La polvere viene poi raccolta nella Clean Station, in un sacchetto da sostituire all’incirca ogni 2-3 mesi .

Samsung Jet e Clean Station sono in offerta di lancio dal 18 al 24 maggio sul sito web dedicato.