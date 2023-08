Samsung presenta le nuove schede di memoria PRO Ultimate microSD ed SD

Samsung annuncia oggi la nuova scheda di memoria UHS-I modello “PRO Ultimate”, disponibile nei formato microSD ed SD full-size, rivolta a fotografi e creator che desiderano massima produttività con il loro flusso di lavoro creativo.

La lineup PRO Ultimate vanta una capacità fino a 512GB ed una velocità di lettura sequenziale fino a 200 MB/s, la massima raggiungibile con l’interfaccia uHS-I, ed una velocità di scrittura di 130 MB/s. Questi dati consentono il trasferimento senza interruzioni di file pesanti, tra cui video 4K e supporto per la classe di velocità video30. La scheda microSD PRO Ultimate è anche conforme all’App Performance Class A2 e garantisce elevate prestazioni per operazioni casuali di lettura e scrittura. Grazie all’aggiornamento del codice LPDC dell’ECC dal motore da 1KB al motore a 2KB, PRO Ultimate assicura una durata prolungata per un maggiore volume di cicli di scrittura e cancellazione. Inoltre, è in grado di funzionare anche a temperature estreme, da -25°C a 85°C e garantisce la protezione contro gli urti fino a 1500g.

Il controller a 28nm consente di migliorare l’efficienza energetica del 37% rispetto alle precedenti linee Samsung dotate di controller da 55nm. La scheda è compatibile con fotocamera DSLR e mirrorless, ma anche videocamere, PC e laptop.

La scheda microSD PRO Ultimate è disponibile in tre diverse capacità di memoria (128 GB, 256 GB e 512 GB) ed è venduta a un prezzo di vendita suggerito dal produttore che parte da 39,99 Euro. Per la scheda SD PRO Ultimate sono previste quattro capacità di memoria (64 GB, 128 GB, 256 GB e 512 GB), con prezzo di vendita suggerito dal produttore parte da 29,99 Euro per la scheda da 64 GB. La microSD PRO Ultimate è disponibile in tutto il mondo a partire da oggi, mentre la SD PRO Ultimate uscirà a ottobre 2023 in tutti i paesi. Entrambi i formati saranno inoltre disponibili nell’opzione comprensiva di lettore USB per tutte le capacità di memoria.