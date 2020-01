Samsung presenta i nuovi monitor da gaming 'ultra-curve' Odyssey G9 e G7

Samsung si appresta a presentare la nuova gamma di monitor da gaming "ultra curve" della serie Odyssey che comprende due modelli da 49 e 32 pollici. Entrambi gli schermi avranno una curvatura da 1000R e promettono prestazioni di alto livello.

Il modello di punta, il Samsung Odyssey G9, avrà una risoluzione DQHD configurandosi come "il primo monitor dual quad high definition" con una risoluzione di 5120x1440 pixel distribuiti sui 49 pollici con un rapporto di 32:9. Il monitor offrirà un pannello VA con curvatura 1000R e tecnologia QLED, oltre ad un refresh rate di 240 Hz e tempi di risposta di 1 ms (GTG). Inoltre il monitor sarà certificato per l'HDR1000 (con local dimming) e supporterà FreeSync 2 e G-Sync Compatible.

Il Samsung Odyssey G7 monterà invece un pannello da 32 pollici con rapporto 16:9 e risoluzione QHD, tecnologia QLED, 240 Hz e certificazione HDR600 (anche questo con local dimming). Al momento Samsung non ha dichiarato la data di uscita e tanto meno i prezzi dei prodotti in questione. La conferenza del colosso coreano al CES 2020 sarà probabilmente l'occasione per svelare gli ultimi dettagli sulla nuova gamma di monitor da gaming.

Intanto Samsung ha annunciato quattro nuovi smartphone per il mercato italiano, nonché il nuovo laptop QLED Galaxy Book Flex Alpha.