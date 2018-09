Samsung presenta i nuovi smartphone Galaxy J6+ e J4+ con Infinity Display

Samsung annuncia oggi delle importanti novità per la sua serie Galaxy J: i nuovi Samsung Galaxy J6+ e J4+ portano infatti sulla serie J l’iconico Infinity Display che caratterizza gli smartphone Galaxy premium e, per la prima volta, una doppia fotocamera posteriore e il lettore di impronte digitali sul lato del dispositivo.P

Gli smartphone Galaxy J6+ e J4+ dispongono di un rivestimento posteriore pensato per rinnovare il design della serie Galaxy J. Le linee curve ed ergonomiche conferiscono agli smartphone un look sofisticato e il profilo elegante rende entrambi i prodotti estremamente confortevoli da impugnare. Con una cornice stretta e uno schermo più ampio, l’Infinity Display HD+ da 6 pollici garantisce un’esperienza eccellente per i giochi e i contenuti multimediali. L’Infinity Display è anche perfetto per il multitasking e per utilizzare due app contemporaneamente. I modelli Galaxy J6+ e J4+ dispongono anche di funzionalità di riconoscimento del volto per sbloccare con facilità il telefono, mentre Galaxy J6+ include l’innovativo lettore di impronte digitali sul lato del dispositivo, per aggiunge un ulteriore livello di sicurezza e praticità senza compromettere il design.



Vista la grande importanza attribuita dai consumatori alla fotocamera, inoltre, l’esperienza d’uso della fotocamera in entrambi i prodotti è stata ulteriormente migliorata, anche grazie al pulsante di scatto mobile, che consente di scattare comodamente le foto con una sola mano. Entrambi i dispositivi dispongono di un obiettivo con apertura F1.9 (13 MP), che permette di acquisire una maggiore quantità di luce, rendendo questi smartphone lo strumento perfetto per scattare foto nitide e chiare, anche in condizioni di scarsa luminosità. Galaxy J6+ offre una doppia fotocamera da 5 e 13 MP, che consente di applicare in modo naturale un effetto di sfocatura agli scatti e, grazie alla modalità Live Focus e alla doppia fotocamera, è anche possibile regolare la profondità di campo in qualsiasi momento, sia prima che dopo lo scatto, per catturare l’immagine perfetta in ogni situazione.



Galaxy J6+ e J4+ supportano la tecnologia Dolby Atmos, per un incredibile suono surround: che si tratti di guardare un film o ascoltare la propria musica preferita, il suono si muove intorno all’ascoltatore, garantendo un’esperienza realmente coinvolgente. La batteria da 3.300 mAh (un aumento del 10% rispetto ai precedenti modelli Galaxy J) di Galaxy J6+ e J4+ consente di poter contare sul proprio telefono ancora più a lungo, anche grazie alla modalità di risparmio energetico, che semplifica la schermata iniziale e chiude le attività inattive per prolungare ulteriormente la durata della batteria. Il processore performante permette di utilizzare i dispositivi per le attività quotidiane più esigenti, come l’esecuzione di video ad alta risoluzione, senza un consumo eccessivo della batteria. Galaxy J6+ offre 3 GB di RAM ed è disponibile nelle variante da 32 GB, mentre Galaxy J4+ mette a disposizione 2GB di RAM e 32 GB di memoria interna. È inoltre possibile espandere la memoria di entrambi i dispositivi utilizzando schede microSD (fino a 512 GB), per un livello superiore di prestazioni e maggiore flessibilità nell’archiviazione dei contenuti.

Il nuovo Galaxy J6+ è disponibile in tre eleganti colorazioni: nero, grigio e rosso. Galaxy J4+ è disponibile in nero, oro e rosa.

Samsung Galaxy J6+ e J4+ saranno presto disponibili nei migliori punti vendita di elettronica di consumo al prezzo consigliato, rispettivamente, di 239€ e 189€.