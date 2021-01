Samsung mostra i nuovi TV 8K e 4K Neo QLED basati sui Mini-LED

Nel corso del keynote andato in onda questo pomeriggio, Samsung ha presentato la nuova gamma di TV 2021 che, come ampiamente prevedibile, saranno basati sulla nuova tecnologia Neo QLED, che sfruttano la nuova sorgente luminosa Quantum Mini LED.

Il colosso asiatico ha tolto il velo dai nuovi TV Neo QLED 8K (QN900A) e 4K (QN90A), che garantiscono migliori prestazioni in termini di retroilluminazione e luminosità grazie alla tecnologia Quantum Matrix, che contribuisce anche alla riduzione del blooming.

I dati ufficiali relativi ai Neo QLED parlano di una scala della luminanza fino a 12 bit con 4096 livelli: in questo modo è stato possibile migliorare i neri e la luminosità, oltre che l’esperienza HDR che è descritta come "più precisa e coinvolgente”.

All’interno troviamo il nuovo processore d’immagini ottimizzato per i Neo QLED, il Neo Quantum Processor con capacità di upscaling avanzate attraverso l’utilizzo di 16 diversi modelli di rete neurale, ciascuno dei quali addestrato per eseguire un compito. Il processore Neo Quantum è anche in grado di ottimizzare la qualità dell’immagine, indipendentemente dalla qualità dell’input.

Il Neo QLED 8K 2021 i Samsung sfoggia anche il nuovo Infinity One Design, praticamente quasi senza cornice ed in grado di offrire un’esperienza visiva ancora più coinvolgente che si aggiunge ad un form Factor ancora più elegante.

Presente anche la Slim One Connect Box, collegabile al Neo QLED 8K, che garantisce una nuova gestione dei cavi ed un’installazione più semplice.

Il TV in questione include anche il suono dinamico OTS Pro e lo SpaceFit Sound, che analizza l’ambiente circostante per garantire un suono coinvolgente.

Presente anche la funzionalità Super Ultrawide GameView, che offre ai giocatori la possibilità di giocare con un aspect ratio più ampio, per non perdere nemmeno un dettaglio durante le sessioni di gaming. La Game Bar, invece, permetterà ai giocatori di tenere sotto traccia tutte le informazioni più importanti. Ovviamente incluso anche il FreeSync Premium Pro, che rende l’esperienza di gioco ancora più fluida.

Fronte software, arrivano sui TV Samsung Health con la nuova funzione Smart Trainer che è in grado di tenere traccia ed analizzare la postura durante gli esercizi casalinghi. Presente anche Google Duo, che permette di effettuare videochiamate con massimo 32 persone.

Debutta anche “PC on TV”, una funzione che consente di collegare il PC alla TV per lavorare e seguire le lezioni direttamente dal divano di casa, con tanto di mouse e tastiera. Arriva sul browser della TV anche il supporto a Microsoft Office 365.

Samsung ha anche presentato il nuovo telecomando ad energia solare, che sarà presente nei TV in questione.