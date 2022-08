Samsung presenta il nuovo, bellissimo Galaxy Z Fold4 con Snapdragon 8+ Gen1

Finalmente non ci sono più segreti. Se avete seguito l'evento Unpacked con Everyeye e Vodafone Italia avrete già avuto modo di apprezzare le novità introdotte da Samsung in questo esplosivo mercoledì di agosto.

Tra i più attesi del lotto troviamo sicuramente lui, il nuovo Galaxy Z Fold4, svelato accanto al reveal di Galaxy Z Flip4. Il foldable di punta del 2022 di Samsung si presenta con un design non troppo distante da quanto già visto nella scorsa generazione, con tante conferme e qualche miglioria.

Interessante, per esempio, la scelta del SoC Qualcomm Snapdragon 8+ Gen1, uno dei migliori sulla piazza per un pieghevole che punta a prestazioni ai vertici della categoria e del mercato in termini assoluti. Al suo fianco, 12 GB di memoria RAM su tutti i tagli, con archiviazione da 256 GB a 1 TB (con questo taglio a esclusivo appannaggio dello store ufficiale Samsung).

Sul frontale chiuso prende posto un display Dynamic AMOLED HD+ da 6,2 pollici e 120 Hz di Refresh Rate. Molto simile il pieghevole interno, che differisce per risoluzione e diagonale, passando a 7,6 pollici e QXGA+.

L'isola posteriore ospita tre fotocamere, con una grandangolare principale da 50 MP con stabilizzatore ottico e autofocus Dual Pixel, affiancata da una ultra grandangolare (12 MP) e da un tele da 10 MP.

Sul fronte trova posto una camera Selfie da 10 MP, mentre il pannello interno ospita una camera in-display da 4 MP.

Si potranno scegliere combinazioni di colore tra Graygreen, Phantom Black e Beige, mentre per la meravigliosa versione Burgundy bisognerà rivolgersi allo store Samsung.

Per l'Italia si parte da 1.879 euro per il taglio da 12/256 GB, mentre chi cerca la versione da 1TB dovrà partire da 2.249 euro.

Ricordiamo che oltre ai due pieghevoli, nel corso dell'evento Samsung ha presentato anche Galaxy Watch5 e Watch5 Pro.