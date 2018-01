Samsung presenta il nuovo Galaxy A8, con tanto di promozione per l'acquisto

Samsung Electronics ha presentato durante l’edizione 2018 del CES il nuovo nato della famiglia Galaxy A:, che unisce in un unico dispositivo doppia fotocamera frontale, Infinity Display e caratteristiche da top di gamma.

Samsung Galaxy A8 offre a tutti i consumatori il meglio dell’esperienza Samsung e una semplicità di utilizzo senza paragoni.

“Con il lancio del nuovo Galaxy A8 portiamo ai consumatori le funzionalità che hanno apprezzato di più sui nostri più recenti flagship, come l’Infinity Display e la nostra prima doppia fotocamera frontale con Messa a fuoco Live su un dispositivo della famiglia Galaxy A, già conosciuta per il suo design premium”, ha dichiarato Carlo Barlocco, Presidente di Samsung Electronics Italia. “Il nuovo Galaxy A8 è un esempio concreto della nostra dedizione verso i consumatori e della nostra ricerca continua di prodotti che rispondano alle loro esigenze”.

Galaxy A8 è il primo dispositivo della gamma Galaxy con doppia fotocamera frontale da 16 MP + 8 MP F 1.9 per scattare selfie luminosi in qualsiasi situazione. E grazie alla funzionalità Messa a fuoco live è possibile realizzare veri e propri ritratti, regolando il livello di sfocatura per un effetto bokeh senza confronto. Non manca una fotocamera posteriore di altissimo livello da ben 16 MP F.17 per catturare al meglio ogni istante e per registrare video in alta risoluzione e stabili grazie alla tecnologia vDIS (video digital image stabilization). In più è possibile personalizzare ogni foto con opzioni divertenti come l'aggiunta di adesivi o filtri oppure di metter in risalto uno spettacolo culinario grazie alla modalità “Cibo” rendendo ogni scatto unico.

Galaxy A8 è in grado di offrire un’esperienza visiva incredibile grazie all’Infinity Display: l’assenza di bordi e la nuova ratio 18.5:9 consentono infatti di vivere i contenuti come mai prima. Il design in vetro e metallo, le sue curve morbide e la sua ergonomia rendono anche più facile guardare o interagire con i contenuti sullo smartphone.

Dagli smartphone di alta gamma Samsung, il nuovo Galaxy A8 eredita le caratteristiche più importanti: Always On Display, che consente di essere sempre informati, anche senza sbloccare il telefono, visualizzando le informazioni più importanti come orario, chiamate perse o notifiche; la resistenza ad acqua e polvere grazie alla certificazione IP68 per utilizzare Galaxy A8 in totale relax; la memoria espandibile fino a 256GB con microSD per avere tantissimo spazio a disposizione.

In più Galaxy A8 garantisce un livello di sicurezza elevato grazie al lettore di impronte digitali e al riconoscimento del viso. Sbloccare lo smartphone e mantenere la massima protezione dei propri contenuti con Galaxy A8 è semplicissimo.

In Italia, il nuovo Samsung Galaxy A8 sarà disponibile al prezzo consigliato di €529 in tre colori - nero, oro e orchid gray – per adattarsi allo stile di ogni consumatore.

Per tutti coloro che decideranno di acquistarlo al lancio, Samsung vuole offrire un’esperienza a 360 gradi completamente immersiva aggiungendo al Galaxy A8 il nuovissimo Samsung Gear VR. La promozione sarà valida dal 15 gennaio al 14 febbraio per tutti gli utenti che registreranno il prodotto su Samsung Members.