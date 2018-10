Samsung presenta il nuovo Galaxy A9: il primo smartphone con quattro fotocamere posteriori

E' in corso in questi istanti l'evento di presentazione della nuova linea di Galaxy A di Samsung. La società coreana ha svelato quello che è a tutti gli effetti il primo smartphone con quattro fotocamere posteriori: il Galaxy A9 (2018), che arriva a qualche giorno di distanza dal Galaxy A7 (2018).

Le differenze però tra i due modelli sono importanti: Galaxy A9 include infatti quattro fotocamere posteriori, una prima assoluta per il mercato. Come vi mostriamo attraverso il grafico presente in calce, le quattro lenti offrono l'accesso ad una varia gamma di opzioni al momento dello scatto delle fotografie: gli utenti potranno scegliere di mettere a fuoco un dettaglio o catturare più scene.

La telecamera offre uno zoom ottico 2x ed è in grado di scattare fotografie da 10 megapixel, mentre la fotocamera principale include un sensore da 24 megapixel con obiettivo f/1.7 luminoso, adatto per scatti diurni e notturni.

La grandangolare invece ha un angolo di visione di 120° e sfoggia un sensore da 8 megapixel. L'Intelligent Scene Optimizer è fondamentalmente un'intelligenza artificiale che regola automaticamente le impostazioni della fotocamera in base alla scena. Presente anche un sensore di profondità da 5 megapixel per scatti in modalità Bokeh artificiale.

A livello di schermo, troviamo un Super AMOLED da 6,3 pollici con risoluzione di 1080x2200 pixel, e proprio come il Galaxy S9 è privo di notch. La fotocamera frontale è da 24 megapixel con apertura f/2.0, che porta a cinque il conteggio totale.

Sul mercato arriveranno due varianti: entrambe con 128 gigabyte di spazio interno espandibile tramite microSD, che si differenziano per la quantità di RAM: 6 o 8 gigabyte.

Il processore è un octa core con quattro core da 2,2 Ghz ed altrettanti core da 1,8 Ghz, mentre a livello di sistema operativo troviamo Android 8.0 Oreo con l'interfaccia proprietaria.

La batteria è da 3.800 mAh, e sula scocca posteriore è anche presente un lettore per le impronte digitali. Samsung ha anche migliorato l'ergonomia con un vetro curvato 3D.

Per quanto riguarda il lancio, Samsung ha annunciato che sarà disponibile dal prossimo mese nelle colorazioni Caviar Black, Lemonade Blue e Bubblegum Pink a 629 Euro.



Nel corso dell'evento di lancio mondiale tenuto a Milano, l'amministratore delegato di Samsung ha anche mandato un breve saluto dalla Malesia ai presenti, a dimostrazione di come la società voglia puntare in maniera importante sul nostro mercato. Al keynote ha preso parte anche l'allenatore della Juventus, Massimiliano Allegri.