Samsung presenta il nuovo SSD 870 EVO: si parte da 46,99 Euro

Samsung ha annunciato oggi il nuovo SSD 870 EVO, la new entry nel catalogo della serie di SSD che è basato sull'ultima tecnologia di controller e flash V-NAND, i quali permettono alla memoria di raggiungere la velocità massima di lettura e scrittura sequenziale di 560 e 530 Mbit/s.

Attraverso l'utilizzo di un buffer SLC variabile, la tecnologia Intelligent TurboWhite del prodotto garantisce sempre livelli di picco delle prestazioni, ma Samsung sottolinea anche che il nuovo 870 EVO offre un miglioramento del 38% della velocità di random read rispetto al precedente modello 860, a fronte di un miglioramento della user experience in situazioni di multi tasking come la navigazione web o l'avvio.

L'SSD 870 EVO di Samsung, inoltre, offre anche un miglioramento di circa il 30% delle prestazioni dell'860 EVO, oltre ad una garanzia di cinque anni o di 2400 TBW per il modello da 4 terabyte. E' garantita anche un'ampia compatibilità con diversi dispositivi, grazie all'interfaccia SATA da 2,5 pollici.

Presente anche la modalità power saving, che permette all'870 EVO di supportare la funzionalità di Windows Modern Standby.

Il nuovo Samsung 870 EVO è già disponibile per l'acquisto al prezzo di 46,99 Euro per il modello da 250 gigabyte. Per tutte le informazioni vi rimandiamo al sito ufficiale.