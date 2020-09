Samsung presenta il nuovo SSD 980 PRO per i PC da gaming e di fascia alta

Samsung ha annunciato oggi il lancio del nuovo SSD 980 PRO, il primo SSD PCIe 4.0 NVMe consumer della sua storia, che può essere utilizzato anche nei PC da gaming ed in generale da parte di tutti quegli utenti che necessitano di prestazioni di fascia alta.

Gli ingegneri della compagnia coreana hanno riprogettato il controller Elpis, V-NAND e DRAM per sfruttare al massimo l'interfaccia PCIe 4.0. In questo modo l'SSD è in grado di garantire a coloro che lo installeranno nei PC velocità di lettura e scrittura sequenziale fino a 7.000 e 5.000 Mb/s, mentre per le velocità di scrittura e lettura casuali si arriva fino a 1.000K IOPS.

Samsung sottolinea che grazie a queste prestazioni è fino a due volte più veloce degli SSD PCIe 3.0 e fino a 12,7 volte più veloce degli SSD SATA.

A livello termico, l'SSD 980 PRO si basa su un controller con rivestimenti in nichel, mentre l'etichetta di dispersione del calore montata sul lato posteriore è in grado di garantire una maggiore dispersione del calore. A ciò si aggiunge la tecnologia Dynamic Thrlam Guard che fa in modo che la temperatura resti sempre ottimale senza impattare a lungo termine le prestazioni.

Nei negozi arriveranno questo mese le varianti da 1 terabyte, 500 gigabyte e 250 gigabyte, mentre successivamente sarà la volta del modello da 2 terabyte. Si parte da 100,99 Euro per il modello da 250, mentre quello da 500 gigabyte sarà disponibile a 165,99 Euro ed infine la versione da 1 terabyte a 255,99 Euro.