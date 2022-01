Samsung presenta Odyssey Ark: il monitor curvo ruotabile da 55 pollici 4K

Su queste pagine abbiamo a lungo parlato dei Samsung Odyssey G7 e G9, i monitor da gaming targati Samsung che sono molto apprezzati da parte dei videogiocatori. Ebbene, Samsung in occasione del CES ha voluto rilanciare su questo comparto ed ha svelato il suo monitor curvo più grande di sempre.

Si chiama Samsung Odyssey Ark ed è un monitor curvo da 55 pollici che grazie ad uno speciale supporto può essere capovolto e messo in verticale, per ottenere un effetto ancora più immersivo.

La compagnia coreana ha voluto sottolineare che non si tratta di un concept o di un prodotto in fase di sviluppo: Odyssey Ark è a tutti gli effetti un prodotto reale che arriverà nei negozi degli Stati Uniti nel corso della seconda metà dell'anno, ad un prezzo che però ancora non è stato svelato ma che sicuramente sarà elevato.

All'appello mancano diverse specifiche, tra cui quelle relative allo schermo: secondo The Verge si baserebbe su un pannello Quantum Dot e retroilluminazione Mini LED. Samsung non si è nemmeno sbottonata più di tanto sulla fascia di mercato a cui si rivolge.

Nel comunicato parò il produttore lo descrive come un "monitor da gaming leader nel settore con display curvo da 55 pollici e formato 16:9. Il supporto regolabile in altezza, la funzionalità di rotazione ed inclinazione ed il design ergonomico avanzato garantisce ad ogni giocatore un comfort ottimale. Questo nuovo schermo rotante verticale offre una nuova esperienza da gioco e consente di orientarlo in verticale o orizzontale per il multitasking. Le funzionalità multiview consentono agli utenti di regolare Odyssey Ark esattamente come desiderato, con una dimensione dello schermo totalmente adattabile per adattarsi al gioco o ai software senza compromettere il 4K, offrendo immagini luminose e colorate".

Sempre in occasione del CES, Samsung ha svelato l'Odyssey Neo G8: il primo monitor 4K 240Hz al mondo.