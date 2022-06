Samsung presenta i nuovi Odyssey: ecco il primo monitor 4K da 240 Hz

Samsung continua il suo percorso nel mondo del gaming con mosse mirate e una precisa strategia. Dopo l'annuncio di Xbox Cloud su Smart TV Samsung, è arrivato il momento di presentare le nuove offerte per il 2022 per quel che riguarda i monitor da gaming.

A fare gli onori di casa è stato il nuovo Odyssey Neo G8 già presentato al CES 2022, uno splendido pannello Quantum Mini LED da 32 pollici in 4K e a 240 Hz. Si tratta di una soluzione premium in ogni suo aspetto, che punta a un'esperienza di gioco nitida e qualitativamente appagante, con tempi risposta eccellenti e una resa dell'immagine di alto livello.

Il modello G85NB monta un pannello VA con curvatura 1000R, con tecnologia Quantum Matrix e una copertura DCI-P3 del 95%. Al contempo, non manca il supporto alle tecnologie per la sincronizzazione dell'immagine come il FreeSync Premium Pro, oltre all'apprezzato Quantum HDR 2000, che spinge la luminosità di picco fino a 2000 nit, e CoreSync, che sincronizza i LED RGB presenti sul retro del pannello con il colore dominante dell'immagine a schermo.

Al suo fianco, Samsung ha svelato anche l'Odyssey Neo G7 (G75NB) con tecnologia Mini-LED a bordo di un pannello 4K da 32 pollici, sempre su matrice VA e con una curvatura 1000R. La frequenza di aggiornamento, in questo caso, è di 165Hz, mentre il tempo di risposta GtG è pari a 1 ms.

Non manca, anche qui, il supporto al FreeSync Premium Pro, così come alla tecnologia Quantum HDR 2000 e al sistema di illuminazione CoreSync.

Conclude la nuova gamma l'Odyssey G4 (G40B), pensato per offrire l'essenziale per i giocatori alla ricerca di una soluzione bilanciata per il gaming in FullHD. Si tratta di un pannello che in Italia arriverà nel taglio da 25 pollici, con refresh rate fino a 240 Hz e tempo di risposta di 1 ms. Non mancano il supporto al FreeSync Premium, così come la compatibilità G-SYNC.