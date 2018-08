Samsung presenta il primo TV QLED 8K con Real 8K Resolution ed 8K AI Upscaling

Samsung all'IFA ha formalmente annunciato il proprio ingresso nel mondo dell'8K attraverso la presentazione del nuovo televisore QLED 8K Q900R, che sarà disponibile in tre formati: 65, 75 ed 85 pollici. I TV, che sono in grado di produrre una luminosità di picco di 4.000 nit, includono delle tecnologie molto interessanti.

Disponibili nei negozi a partire da fine settembre, i TV QLED 8K di Samsung saranno caratterizzati da una serie di miglioramenti che andranno ad incrementare la compatibilità dei contenuti con lo standard 8K. A tal proposito Samsung ha posto l'accento sulle tecnologie di 8K Upscaling che come sottolineato dagli stessi dirigenti rientrano nella vision a lungo termine della compagnia di diventare un leader nel settore dell'8K.

“Abbiamo lavorato instancabilmente nel corso degli anni per realizzare continue innovazioni a livello di settore in termini di qualità d’immagine e l’introduzione del nostro televisore QLED 8K con tecnologia 8K AI Upscaling è un elemento essenziale per gli schermi del futuro”, ha dichiarato Jongsuk Chu, Senior Vice President Visual Display di Samsung Electronics. “Siamo entusiasti di presentare il modello Q900R ai consumatori, che avranno la possibilità di sperimentare il massimo livello di brillantezza dei colori, ma anche chiarezza e qualità del suono nei nostri nuovi modelli con supporto 8K.”

A livello tecnico il nuovo Samsung Q900R include la tecnologia Real 8K Resolution, che come detto poco sopra è in grado di generare una luminosità di picco di 4.000 nits, molto popolare nel settore cinematografico. Attraverso il suo utilizzo il televisore è in grado di produrre fino a quattro volte più pixel dei modelli 4K UHD e sedici volte i pixel dei televisori Full HD. E' chiaramente anche presente la funzione Q HDR 8K basata sul nuovo standard HDR10+, di cui vi abbiamo parlato ieri su queste pagine.

Il sistema 8K AI Upscaling invece si basa su una tecnologia proprietaria che utilizza l'intelligenza artificiale, progettata per aumentare la qualità dell'immagine e del suono indipendentemente dalla qualità o dal formato dell'originale. Ciò vuol dire che il sistema Quantum Processor 8K è in grado di rilevare i contenuti visualizzati attraverso decoder, connessione HDMI, USB e mirroring e quindi eseguire l'upscaling.

E' anche presente la tecnologia Direct Full Array Elite che garantisce un maggiore contrasto e controllo preciso della retroilluminazione. Il televisore è anche dotato di un volume di colore del 100%, che consente di riprodurre miliardi di sfumature di colore.

Il Q900R dispone anche di una serie di funzioni che consentono di utilizzarlo in modi diversi, mantenendo allo stesso tempo la massima qualità dell'immagine e suono. Il TV è in grado di riconoscere ed analizzare i dispositivi d'intrattenimento connessi (anche quelli collegati tramite cavo ottico con One Remote) per regolare automaticamente la sorgente dell'immagine e l'uscita audio per la migliore esperienza di visione.

La feature Ambient Mode inoltre è stata migliorata per consentire la visualizzazione sullo schermo senza soluzione di continuità immagini artistiche, previsioni meteo, notizie e altro ancora. Il televisore analizza l’ambiente circostante e genera uno sfondo che si integra perfettamente in qualsiasi spazio. Il cavo One Invisible Connection di 5 metri incorpora il cavo ottico e di alimentazione in un unico cavo, offrendo agli utenti maggiore libertà di scelta rispetto a dove e come collocare il televisore nell’ambiente.