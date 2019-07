Samsung presenta il rivale di iPad Pro: ecco Galaxy Tab S6

Samsung ha da poco presentato quello che può a tutti gli effetti essere considerato il rivale di iPad Pro. Si chiama Galaxy Tab S6 e rispetto al predecessore include delle novità importanti, che lo rendono un'alternativa importante alla soluzione di Apple.

Il dispositivo è basato sullo Snapdragon 855, a cui si aggiungono 6 o 8 gigabyte di RAM e 128 o 256 gigabyte di memoria interna, ovviamente espandibile tramite microSD.

A livello estetico, è presente un display Super AMOLED da 10,5 pollici con risoluzione di 2560x1600 pixel ed aspect ratio di 16:10. Samsung ha lavorato per renderlo un'opzione non solo per la produttività, ma anche per la riproduzione di contenuti multimediali grazie agli altoparlanti targati AKG ed il supporto Dolby Atmos.

Sulla scocca posteriore sono presenti due fotocamere: la prima da 13 megapixel, mentre la seconda ultra-wide con angolo di visione da 123 gradi è da 8 megapixel e può essere utilizzata per i selfie e le videochiamate.

La batteria invece è da 7.040 mah, ma a riguardo non sono disponibili dati sulla durata. E' presente anche la S-Pen, che con una minuscola cella da 0,35 mAh garantisce circa 10 ore di funzionamento.

Il Galaxy Tab S6 segna anche l'addio al jack per le cuffie da 3,5mm: gli utenti dovranno rivolgersi a soluzioni wireless per ascoltare la musica.

Il tablet sarà disponibile negli Stati Uniti il 6 Settembre, con la versione LTE in arrivo più avanti. Il modello con 6GB di RAM e 128GB di memoria partirà da 649 Dollari, mentre per la versione da 8GB/256GB sono richiesti 729 Dollari.