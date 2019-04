Samsung presenta Sero: la TV del futuro è verticale

Samsung è nota per la propria offerta di televisori di fascia alta, di cui vi abbiamo spesso parlato su queste pagine. L'ultimo contributo del marchio coreano al mercato è Sero, una TV da 43 pollici progettata pensando alle nuove generazione, che sono solite interagire con schermi orientati verticalmente piuttosto che in orizzontale.

Samsung ha spiegato la decisione affermando che la scelta di progettare un prodotto di questo tipo è da imputare al fatto che al giorno d'oggi siamo abituati a visualizzare contenuti su schermi verticali, come gli smartphone. Sero è stato progettato per incoraggiare i giovani ad effettuare il mirroring di contenuti per smartphone sul televisore, che potrà anche fare da hub per lo streaming musicale.

Caratterizzata da altoparlanti a 4.1 canali con 60W di potenza, Sero può anche fare da cornice (enorme) per le foto digitali o come schermo per l'assistente Bixby. Ovviamente lo schermo del televisore può anche essere posizionato orizzontalmente: in questo modo somiglierà ad una TV tradizionale.

Samsung intende iniziare la commercializzazione in Corea del Sud alla fine di maggio ad un prezzo di circa 1.600 Dollari, mentre sull'eventuale lancio internazionale ancora non sono disponibili informazioni.

Secondo molti si tratta di un televisore che si sposa perfettamente con i contenuti come le storie di Instagram o Facebook, un formato che potrebbe essere sposato anche da Netflix.