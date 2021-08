Samsung presenta SmartThings Edge, novità in arrivo per la domotica

La piattaforma SmartThings di casa Samsung è ancora oggi una delle migliori disponibili sul mercato in ambito Internet of Things e domotica, grazie anche all’aggiunta continua di feature interessanti. Tra le recenti ci sono state SmartThings Find e SmartThings Energy, ma oggi è il momento di parlare di SmartThings Edge.

Come annunciato dalla stessa società sudcoreana tramite i suoi canali ufficiali, SmartThings Edge è una architettura inedita che permette di sfruttare a pieno i prodotti per la casa smart su rete locale, senza dunque dover fare affidamento sull’elaborazione cloud. Ciò garantisce maggiore velocità, affidabilità, sicurezza e in generale un’esperienza d’uso notevolmente migliorata.

Questa novità rientra tra le soluzioni per rimodernizzare molti strumenti firmati Samsung nel mondo IoT e nella domotica, allontanandosi dalla vecchia piattaforma Groovy e garantendo supporto a sempre più piattaforme come Matter, LAN, Zigbee e Z-Wave.

Dal punto di vista estetico, gli utenti non noteranno alcuna differenza: il front-end resterà pressoché lo stesso visto fino a oggi. In compenso, il back-end (dunque ciò che avviene “dietro le quinte”) sarà molto più veloce e affidabile; in altre parole, le vere novità saranno sul fronte prestazioni. Samsung ha infine confermato che i tecnici e sviluppatori sono sempre impegnati nel migliorare SmartThings e implementare nuove funzionalità, di conseguenza possiamo aspettarci altre novità altrettanto importanti in futuro.

