Samsung presenta SmartThings Station: il nuovo hub per la smart home

In occasione del CES 2023 di Las Vegas, Samsung ha annunciato SmartThings Station, un nuovo hub per la smart home che può essere utilizzato anche come base per la ricarica rapida dei dispositivi.

SmartThings Station è facile da configurare tramite lo smartphone Samsung Galaxy dell’utente, attraverso dei messaggi che lo guideranno lungo il processo di connessione, sebbene sia possibile connettere i dispositivi semplicemente scansionando un codice QR con la telecamera del telefono. Viene garantita la compatibilità con lo standard Matter, ma anche delle funzioni di automazione molto interessanti.

Fondamentalmente siamo di fronte ad un hub per smart home che permette a vari dispositivi di connettersi ad altri device collegati al server, per interagire perfettamente e creare un ambiente armonico. È possibile anche rendere automatiche le routine impostate tramite l’app mobile, ma anche attivarne di nuove attraverso il pulsante Smart.

SmartThings Station è anche dotato di SmarThings Find che permette di ritrovare i dispositivi persi: è possibile accedere a questa funzione premendo due volte sul pulsante Smart.

Come dicevamo poco sopra, però, siamo anche di fronte ad una base di ricarica potente che supporta fino a 15W di ricarica wireless: gli utenti possono ricevere una notifica quando la ricarica è completa per poter riprendere l’attività dal punto in cui l’avevano interrotta.

SmartThings Station verrà lanciata negli Stati Uniti e in Corea. Il dispositivo sarà disponibile nei colori bianco e nero a partire dai primi di febbraio 2023 sul mercato americano. Nessuna informazione invece sul lancio in Europa.