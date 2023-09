Samsung presenta il nuovo SSD 990 Pro da 4 TB: perfetto per giocatori e content creator!

Dopo aver visto le schede di memoria SD Pro Ultimate di Samsung, il colosso coreano ha presentato ora il nuovissimo SSD Samsung 990 Pro da ben 4 TB: si tratta di un SSD PCIe 4.0 con prestazioni e capacità di alto livello, realizzato guardando al pubblico dei content creator e dei videogiocatori.

L'SSD da 4 TB della serie 990 Pro di Samsung è dunque un'unità di memoria PCIe 4.0 ad alte prestazioni, garantite dalla tecnologia V-NAND V8 di ottava generazione del colosso di Suwon e da un controller proprietario ottimizzato. La tecnologia V8 permette alla memoria di raggiungere una velocità di lettura sequenziale di 7.450 MB/s e una velocità di scrittura fino a 6.900 MB/s.

Altro punto forte dello storage è la capienza aumentata fino a 4 TB: quest'ultima offre velocità di lettura e scrittura casuali potenziate fino a 1.600K e 1.550K IOPS (I/O Operations per Second). Grazie a queste velocità, l'ultimo prodotto della serie 990 Pro è una soluzione perfetta per videogiocatori, creativi e appassionati di tecnologia.

Grazie alle novità implementate da Samsung, infatti, l'SSD riduce significativamente le interruzioni durante le sessioni di gaming e consente di velocizzare i caricamenti. Inoltre, per i giochi che supportano le più recenti tecnologie di game-loading, la serie 990 Pro può contribuire a ridurre il lag, arrivando persino ad aumentare gli FPS totali a schermo.

L'unità SSD 990 Pro da 4 TB è stata poi progettata con un form factor M.2 a lato singolo, il che la rende più sottile di ogni altra soluzione M.2 a doppio lato. In questo modo, essa può facilmente essere installata anche sui laptop da gaming ultrasottili, dove occupa uno spazio minimo e non rischia di danneggiare le altre componenti.

Più informazioni sul prodotto sono reperibili sul sito di Samsung per gli SSD. Il nuovo SSD 990 Pro da 4 TB di Samsung verrà lanciato all'inizio di ottobre, sia in versione standard che con una variante dotata di heatsink. I modelli da 1 TB e 2 TB della medesima serie, invece, sono già disponibili per l'acquisto.