Samsung presenta l'SSD portatile T5 Evo: ultra rapido, compatto e resistente

Samsung annuncia oggi il T5 EVO, il nuovo SSD portatile che offre fino ad 8 terabyte di capacità e che si contraddistingue per la sua resistenza, la velocità ultra-rapida ed il design compatto.

L’SSD è basato sullo standard USB 3.2 Gen 1, e trasferisce dati fino a 3,8 volte più velocemente rispetto agli hard disk esterni, ed offre prestazioni massime attraverso velocità di lettura e scrittura sequenziali fino a 460 megabyte al secondo.

Samsung evidenzia che misura 95mm in larghezza, 40mm in lunghezza e 17mm in spessore, il che vuol dire che gli utenti possono avere tra le mani un dispositivo da 8TB da tenere in una mano. Il peso invece è di 102 grammi. Il corpo è nero, con anello grigio titanio, che conferiscono un feeling premium ed elegante con colori tono su tono. Il produttore evidenzia anche che la struttura in metallo con superficie gommata forniscono una resistenza a cadute fino a due metri.

T5 EVO è disponibile nelle dimensioni da 2TB, 4TB e 8TB ed include una garanzia limitata di tre anni. Il prezzo al pubblico consigliato dal produttore è di 229,99 euro per il modello da 2TB, 429,99 euro per il 4TB e 809,99 euro per l’8TB. Tutti i dettagli sono disponibili sul sito di Samsung.