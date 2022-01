Samsung presenta The Freestyle: il proiettore ultra portatile che pesa 830 grammi

Ancora novità dal fronte Samsung in diretta dal CES 2022. Dopo aver discusso della presentazione del Samsung Odyssey Ark, torniamo a discutere delle novità in arrivo dalla società asiatica, che alla fiera di inizio anno ha annunciato il lancio del nuovissimo proiettore portatile "The Freestyle".

Alla base di questo prodotto c'è la flessibilità che permette di portare i contenuti audio-video ovunque.

Samsung nel comunicato spiega che The Freestyle si rivolge alla Gen Z e Millennial e racchiude in un unico dispositivo leggero e portatile proiettore, altoparlanti e sistema d'illuminazione ambiale. A livello di peso il device si ferma a 830 grammi e nonostante ciò è in grado di trasformare qualsiasi stanza in una sala cinematografica.

The Freestyle ruota fino a 180 gradi grazie al supporto versatile e garantisce riproduzione video ad alta qualità da ovunque: può essere posizionato su un tavolo, sul pavimento, sulle pareti o perfino sul soffitto, senza schermi aggiuntivi.

A livello di funzioni, è presente la correzione trapezoidale e l'auto levelling che permettono a The Freestyle di regolare automaticamente lo schermo per ogni superficie e da qualsiasi angolazione. L'autofocus consente anche di proiettare immagini cristalline da ogni angolazione e con dimensioni fino a 100 gradi.

Se non lo si utilizza per la riproduzione di contenuti, The Freestyle può fare da lampada e genera effetti di illuminazione ambientale grazie all'Ambient mode ed il copri obiettivo semi trasparente. Inoltre, è anche un altoparlante intelligente per riprodurre musica.

Per quanto riguarda il comparto audio, è presente un doppio radiatore passivo per bassi puliti e più profondi senza distorsioni, ed una diffusione a 360 gradi.

Altro aspetto interessante è rappresentato dal fatto che The Freestyle è compatibile con le batterie esterne e supporta la ricarica USB-PD, con 50W/20 V in uscita.