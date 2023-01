Samsung presenta tre nuove soundbar Dolby Atmos: anche loro puntano sul gaming

Non ci sono solo i nuovi TV Samsung 2023 al CES di Las Vegas. La società asiatica in occasione della kermesse in programma nella città del Nevada ha anche tolto il velo da tre nuovi modelli di soundbar Dolby Atmos che, analogamente ai TV, puntano molto sul gaming.

La HW-G60C rappresenta una versione da gaming dell’HW-S60 dello scorso anno, e vede l’aggiunta di alcuni microfoni con cancellazione dell’eco ed illuminazione a LED. La soundbar è progettata per essere utilizzata con PC, ma chiaramente è compatibile anche con le TV. Il comparto connettività include HDMI/ARC, USB ed AirPlay 2.

Arriva anche la nuova HW-S800B, una soundbar Dolby Atmos ultrasottile (misura 1,57 pollici in altezza e 1,5 pollici in profondità), con speaker surround frontale a 3.1.2 canali.

L’ammiraglia è però l’HW-Q990C, con configurazione a 11.4.1 canali con altoparlanti posteriori dedicati ed un subwoofer wireless. A livello software troviamo le modalità audio Adaptive Sound 2.0 e Game Pro 2.0, con preimpostazioni specifiche per ogni genere. La soundbar include anche la funzione Q Symphony 3.0 e SpaceFit, che permette di accoppiarle ai TV Samsung per calibrarle in automatico. Presente anche il modulo SmartThings integrato per il collegamento con altri dispositivi intelligenti. Nessuna informazione sui prezzi e la disponibilità.