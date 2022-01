Samsung presenta i nuovi TV Neo QLED 2022: prestazioni migliorate e nuove funzioni

In vista del CES 2022, Samsung ha annunciato la sua nuova gamma di TV Neo QLED, dotata del nuovo processore Neo Quantum che offre un migliore controllo della retroilluminazione. I nuovi modelli però portano con loro anche dei miglioramenti alla qualità dell'immagine, alle prestazioni audio e nuove funzionalità software.

I modelli sono disponibili nelle varianti 4K ed 8K e sono caratterizzati dal sistema di retroilluminazione MiniLED con mappatura del contrasto avanzata. Samsung spiega che questa feature aumenta i livelli di luminosità dai 12 bit dei Neo QLED 2021 ai 14 bit della gamma 2022, con conseguente maggiore controllo della sorgente luminosa ed un HDR Più preciso.

Sempre facendo un raffronto con la precedente generazione di TV Neo QLED, i livelli di luminosità passano da 4.096 a 16.384.

Ovviamente presente il supporto all'AMD FreeSync Premium Pro, HDRE10+, HDR10+ Gaming e ad un refresh fino a 144Hz. Integrate anche le porte HDMI 2.1, che li rendono un'ottima scelta per il gaming su PlayStation 5, Xbox Series X e PC, mentre manca all'appello il Dolby Vision.

Samsung si è anche soffermata sulla funzione Shape Adaptive Light che analizza la forma degli oggetti sullo schermo per migliorare la luminosità e la precisione.

Per quanto riguarda i miglioramenti dell'immagine, è presente la feature Real Depth Ehnancer, mentre la modalità EyeComfort tramite i sensori integrati sui TV regola la luminosità ed il bilanciamento del bianco per non affaticare gli occhi.

Nella nuova gamma di TV Neo QLED 2022 Samsung ha anche introdotto l'OTS Pro che utilizzando l'intelligenza artificiale analizza gli oggetti in movimento sullo schermo per offrire un'esperienza sonora più immersiva.

Sempre restando in ambito sonoro, gli altoparlanti sono compatibili con il Dolby Atmos, senza la necessità di utilizzare soundbar aggiuntive o sistemi di altoparlanti multicanale. Il sistema Q Symphony combina l'audio del televisore con quello di una soundbar compatibile per creare un audio ancora più coinvolgente.

A livello software, è presente la versione più recente di Tizen con un nuovo hub per il gaming che presenta anche il supporto alle piattaforme di cloud gaming.



Nella giornata di ieri Samsung ha anche presentato il nuovo Odyssey Neo G8, il primo monitor 4K 240Hz al mondo.