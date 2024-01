Samsung presenta i nuovi TV Neo QLED 8K e 4K con processore NQ8 AI Gen3

Poco dopo aver parlato della nuova gamma di TV OLED targata Samsung, andiamo a snocciolare le specifiche tecniche dei nuovi televisori Neo QLED 8K e 4K targati Samsung, che sono stati presentati in via ufficiale al CES 2024.

Il cardine della scheda tecnica è il processore NQ8 AI Gen3, che è dotato di un’unità di elaborazione neurale due volte più veloce rispetto al modello precedenti, con un incremento di reti neurali aumentato di ben otto volte, da 64 a 512. Di conseguenza, questo consente di visualizzare ogni soggetto sullo schermo con la massima nitidezza.

A ciò si aggiungono anche delle funzionalità molto interessanti che aumentano la qualità dell’immagine e perfezionano il design, tra cui l’AI Upscaling Pro in 8K, l’AI Motion Enhancer Pro che risolve alcuni problemi durante lo streaming in alta definizione come la distorsione del pallone, il Real Depth Enhancer Pro ed il Design Infinity Air. Quest’ultimo aumenta ulteriormente la qualità dell’immagine grazie all’utilizzo di un pannello di soli 12,9mm di spessore.

“Vivere nell’era dell’iperconnessione significa che garantire esperienze visive di qualità non basta più. Gli schermi devono migliorare le nostre vite anche quando non li stiamo utilizzando”, ha affermato SW Yong, President and Head of Visual Display Business di Samsung Electronics. “Gli schermi AI di Samsung, con tecnologia di intelligenza artificiale integrata, sono progettati per essere il fulcro delle nostre case, in quanto connettono tutti i dispositivi compatibili per offrire all’utente uno stile di vita più flessibile e vario”.