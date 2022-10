Samsung presenta Welliving, per sensibilizzare le persone sul benessere psicofisico

In occasione di un evento tenuto a Milano, Samsung ha presentato “Welliving”, una nuova iniziativa che mira a sensibilizzare le persone sull’importanza del benessere psicofisico.

Nel corso dell’evento, a cui abbiamo partecipato, sono stati snocciolati alcuni dati interessanti: in particolare, è emerso che la Generazione Z è quella che si occupa di più della propria salute fisica e mentale, e per circa l’80% della popolazione della Gen Z e Millennials la tecnologia rappresenta un valido alleato per il proprio benessere. Ad esempio, il ruolo principale della tecnologia è far sentire connesse le persone, dando loro la possibilità di restare in contatto con amici e familiari grazie a smartphone, tablet o PC, ma è fondamentale anche per l’intrattenimento ed il 41% di coloro che hanno partecipato all’indagine ha affermato che i dispositivi elettronici permettono si svagarsi.

Nell’ambito di questo progetto, Samsung vuole creare e diffondere una cultura condivisa del benessere utilizzando le tecnologie con cui ogni giorni facciamo i conti. E’ previsto ad esempio sul canale TikTok di Samsung un dibattito sul wellbeing insieme ad esperti, creator ed altre personalità. Tra i protagonisti troviamo Francesca Picozzi, psicologa clinica, consulente sessuale e psicoterapeuta, ed i creator Andrea Bondelli, Giorgia Colella e Ludovica Olgiati che si confronteranno su diversi argomenti legati all’esperienza dei ragazzi e che vanno a toccare il tema della gestione dell’ansia e dello stress.