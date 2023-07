Samsung è Presenting Partner del TwitchCon di Parigi: porterà i TV 8K e Galaxy S23 Ultra

Il prossimo TwitchCon si terrà a Parigi tra sabato 8 e domenica 9 luglio. L'evento in presenza organizzato da Twitch, che si svolgerà al Paris Expo Porte de Versailles, ha oggi ottenuto un Presenting Partner d'eccezione: stiamo parlando di Samsung, che offrirà delle esperienze personalizzate agli ospiti della convention.

Nello specifico, Samsung porterà il suo Galaxy S23 Ultra al TwitchCon parigino, mostrandone le eccezionali capacità nel gaming in mobilità. I visitatori dell'evento potranno visitare la Samsung #PlayGalaxy Lounge, dove sarà possibile toccare con mano le ultime novità del colosso sudcoreano per il settore del gaming. Se volete saperne di più, vi invitiamo a dare un'occhiata alla nostra recensione di Samsung Galaxy S23 Ultra.

Alla Lounge saranno anche presenti gli influencer del Samsung Team Galaxy, che si sfideranno con i giocatori a Brawl Stars, PUBG Mobile e Asphalt 9, documentando gli eventi e i tornei sui propri profili social. Ci sarà poi anche spazio per incontri dal vivo con personalità come Rewinside e Gee Nelly, che scenderanno in campo contro i fan in veri e propri tornei ad eliminazione.

Anche la fotocamera di Samsung Galaxy S23 Ultra sarà tra i protagonisti del booth Samsung alla TwitchCon di Parigi, dove verrà allestito uno studio con tanto di cabina fotografica basata sullo smartphone, per scatti perfetti in modalità Ritratto. La #PlayGalaxy Lounge avrà molteplici attività da svolgere: completandole tutte e mostrando a ciascuna il proprio boarding pass, i giocatori potranno ottenere un premio speciale.

Inoltre, accanto allo smartphone top di gamma della linea S23 Ultra ci sarà spazio per il TV Samsung Neo QLED 8K da 85" e per il monitor da gaming Odyssey G9 da 49", entrambi prodotti che faranno certamente gola ai gamer più appassionati. Infine, il colosso coreano ha realizzato delle proposte dedicate al Samsung Gaming Hub su smart TV e monitor, tramite cui è possibile giocare a migliaia di titoli Xbox e di altri servizi in streaming.

Saejin Kim, VP e Head of Marketing Streategy Group di Samsung Electronics, ha spiegato che "Siamo entusiasti di essere lo sponsor principale del TwitchCon Paris 2023. Questo evento testimonia il potere della tecnologia di unire le persone per celebrare passioni come il gaming. In Samsung crediamo che le esperienze che creiamo siano ancora più straordinarie e memorabili quando le viviamo insieme".