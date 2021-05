Samsung, presto al via la costruzione del nuovo stabilimento negli USA

La corsa all'indipendenza dei semiconduttori negli Stati Uniti ha una strada ormai ben tracciata. Dopo aver appreso i piani dei principali produttori americani, anche Samsung è pronta al grande passo.

Principale produttore di smartphone e probabilmente molto presto anche primo produttore di semiconduttori al mondo, il gruppo Samsung Electronics sarà presto impegnato nella costruzione del suo nuovo stabilimento per la produzione di chip proprio su suolo americano.

La fabbrica, che avrà un costo di circa 17 miliardi di dollari secondo le ultime stime, dovrebbe sorgere ad Austin, in Texas, e raggiungere la piena operatività entro il 2024. All'interno dello stabilimento, dovrebbe trovare spazio anche il nuovo nodo a 5 nanometri, prodotto tramite Fotolitografia EUV.

La necessità di nuovi investimenti è da considerarsi diretta conseguenza dell'attuale condizione dell'industria ma soprattutto degli investimenti dei giganti del settore fra cui Intel e TSMC, prossima a un investimento di oltre 100 miliardi, spalmato nei prossimi tre anni.

Ricordiamo che Samsung attualmente controlla già un altro stabilimento proprio ad Austin. Altre possibili destinazioni sono l'Arizona e lo stato di New York. Secondo le stime dell'azienda, la nuova sede offrirà circa 1800 nuovi posti di lavoro.

Di recente, anche Intel ha effettuato un maxi-investimento di 3.5 miliardi di dollari per potenziare il suo stabilimento in New Mexico.