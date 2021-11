Samsung: ecco i primi jeans pensati appositamente per il Galaxy Z Fold 3

Samsung Galaxy Z Flip 3 è un successo commerciale e sta contribuendo a rendere i device pieghevoli una valida alternativa agli smartphone tradizionali, al netto del prezzo. Ora però Samsung sembra intenzionata a fare un altro passo avanti, rendendo il Galaxy Z Flip 3 anche un trend-setter nel campo della moda con una collezione di jeans dedicata.

L'azienda coreana ha infatti annunciato una partnership con Dr. Denim per il lancio di un paio di jeans dotati di una tasca pensata per lo Z Flip 3. La tasca, infatti, è posta sul lato destro dello smartphone, più in basso rispetto alla posizione tradizionale, ed ha le dimensioni perfette per contenere l'ultimo device Samsung.

La particolarità dei jeans brandizzati Z Flip 3 è però un'altra: essi infatti non hanno altre tasche oltre a quella per lo smartphone, poiché queste ultime sono state cucite oppure del tutto rimosse dai pantaloni. La campagna promozionale dei jeans è infatti intitolata "Who needs big pockets?" e punta a promuovere un abbigliamento dotato della sola tasca per lo smartphone, poiché le altre, a detta di Dr. Denim e del colosso coreano "richiedono troppo spazio, non sono stylish e non sono pensate per il vostro smartphone, che sprofonda al loro interno".

I jeans sono in vendita in Australia per 1.499 Dollari australiani, poco meno di 950 Euro: il prezzo è giustificato dal fatto che insieme ai jeans riceverete un Galaxy Z Flip 3 "in omaggio", in una delle quattro colorazioni originali, ovvero nero, verde, lavanda e crema. Intanto, se avete paura che il device possa scivolarvi dalla tasca e rompersi cadendo a terra, potete ricredervi: i test del Galaxy Z Flip 3 pubblicati da Samsung, infatti, mostrano un device estremamente resistente.