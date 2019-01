Samsung conferma: il primo smartphone 5G arriverà nel 2019

Oramai non ci sono più dubbi: il 2019 sarà l'anno del 5G. Infatti, dopo i roboanti annunci di LG e Qualcomm, Samsung ha annunciato, sul palco della sua conferenza tenutasi nel contesto del CES 2019 di Las Vegas, che il suo primo smartphone 5G arriverà nel corso del 2019.

L'annuncio è arrivato a pochi minuti dall'inizio dell'evento. Sullo schermo è apparsa un'immagine legata al succitato dispositivo e un portavoce di Samsung ha confermato che questo verrà lanciato entro i prossimi 12 mesi. Al momento non sono stati divulgati ulteriori dettagli, ma la società sudcoreana potrebbe presto inviare alla stampa dei comunicati in merito e vi consigliamo quindi di rimanere sintonizzati su queste pagine.

Per il resto, al momento in cui scriviamo si è parlato di intelligenza artificiale e dell'assistente vocale Bixby, con Samsung che ha dichiarato di voler puntare sempre di più su queste tecnologie. Vi ricordiamo inoltre che Samsung ha già svelato il suo televisore Micro LED con pannelli componibili. Si tratta di una nuova versione dello schermo The Wall visto in passato, questa volta con dimensioni adatte per l'ambiente domestico.

Per ulteriori dettagli, vi consigliamo di seguire in live streaming la conferenza sul canale ufficiale YouTube di Samsung NewsRoom. Dovrebbero esserci ulteriori sorprese.